Dvije razbojnice okomile se na 92-godišnjakinju na Dolcu, a onda je policajka oduševila reakcijom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnicom i 50-godišnjakinjom koje sumnjiči za tešku krađu na drzak način na štetu 92-godišnjakinje.

Policija sumnja da su osumnjičene prema prethodnom dogovoru došle na tržnicu Dolac, gdje su u unutarnjem dijelu tržnice među građanima koji su čekali lift uočile 92-godišnjakinju. Prišle su joj s leđa nakon što su primijetile da u rukama drži torbe.

U lift su ušle zajedno s 92-godišnjakinjom, nakon čega je, prema sumnjama policije, 50-godišnjakinja iz svoje torbe izvadila odjeću i njome prekrila torbu starije žene. Maloljetnica je pritom svojim tijelom zaklanjala pogled drugih građana.

Koristeći gužvu, 50-godišnjakinja je otvorila torbu 92-godišnjakinje i iz nje ukrala novčanik.

Nakon krađe osumnjičene su odbacile novčanik, no tada ih je uočila policijska službenica te su odmah uhićene. Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavila posebno izvješće, nakon čega su predane pritvorskom nadzorniku.