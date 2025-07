"Svezali su nam ruke, tjerali nas da klečimo i jedemo kao psi": Ispovijesti migranata koji u SAD-u čekaju deportaciju

Migranti u imigracijskom zatvoru u Miamiju bili su vezani lisicima, s rukama iza leđa i prisiljeni klečati dok su jeli hranu s tanjura od stiropora "kao psi", navodi se u izvješću objavljenom u ponedjeljak o uvjetima u tri prenapučena objekta na jugu Floride.

Incident u saveznom pritvorskom centru u centru Miamija jedan je u nizu navodnih zlostavljanja u zatvorima koje vodi Agencija za imigraciju i carinu (ICE) na području Floride od siječnja ove godine. Izvješće su sastavile organizacije za ljudska prava Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice i Sanctuary of the South na temelju intervjua s pritvorenicima.

"Morali smo jesti kao životinje"

Prema izvješću, deseci muškaraca bili su satima nagurani u pritvorsku ćeliju i nisu dobili ručak sve do otprilike 19 sati. Ostali su svezani dok im je hrana bila postavljena na stolice ispred njih, piše Guardian.

"Morali smo jesti kao životinje", rekao je jedan pritvorenik po imenu Pedro.

Degradirajuće ponašanje čuvara prema pritvorenicima uobičajeno je u sva tri zatvora, tvrde organizacije. U centru za obradu Krome North na zapadu Miamija, pritvorenice su bile prisiljene koristiti WC-e u vidokrugu muških pritvorenika, a uskraćen im je pristup njezi prilagođenoj spolu, tuševima i odgovarajućoj hrani.

Zatvor je bio toliko prenapučen, navode pritvorenici u tranzitu, da su neki držani više od 24 sata u autobusu na parkiralištu. Muškarci i žene bili su zatvoreni zajedno i otpuštani iz lisica samo kad su morali koristiti jedini WC, koji se brzo začepio.

Spavali na hladnom betonu

"Autobus je postao odvratan. Bio je to tip WC-a u koji ljudi inače samo uriniraju, ali kako smo tamo bili satima i nismo smjeli izaći, neki su obavljali veliku nuždu u isti WC", rekao je jedan muškarac i dodao da je zbog toga cijeli autobus zaudarao na izmet.

Kada je skupina napokon primljena u ustanovu, mnogi su proveli do 12 dana stisnuti u ledeno hladnoj prihvatnoj sobi bez posteljine i tople odjeće, a navode da su spavali na hladnom betonskom podu.

Prema izvješću, u Kromeu je bilo toliko malo prostora i toliko pritvorenika da su sve dostupne prostorije korištene za smještaj novih dolazaka.

"Kad sam odlazila, gotovo sve prostorije za posjete bile su pune. U nekima je bilo toliko ljudi da nisu mogli ni sjesti, svi su morali stajati", rekla je pritvorenica Andrea.

"Osoblje je reagiralo neprijateljski"

U trećem objektu, prijelaznom centru Broward u Pompano Beachu, gdje je u travnju umrla 44-godišnja Haićanka Marie Ange Blaise, pritvorenici tvrde da im je rutinski uskraćivana odgovarajuća medicinska i psihološka skrb. Neki su trpjeli zbog odgođenog liječenja ozljeda i kroničnih stanja, a osoblje je reagiralo s podcjenjivanjem ili neprijateljski, navodi izvješće.

U jednom navodnom incidentu u travnju u zatvoru u centru Miamija, osoblje je isključilo nadzornu kameru, a tim za "kontrolu nereda" brutalno je postupao prema pritvorenicima koji su prosvjedovali zbog nedostatka medicinske pomoći za jednog od njih koji je iskašljavao krv. Jednom pritvoreniku slomljen je prst.

Sredinom lipnja pritvarali oko 56 tisuća migranata na dan

Sva tri objekta bila su teško prenapučena, rekli su bivši pritvorenici, što je navodno pridonijelo odluci države Floride da brzo izgradi kontroverzni zatvor "Aligator Alcatraz" u Evergladesu, koji bi u konačnici trebao primiti do 5000 migranata bez adekvatnih dokumenata koji čekaju deportacije.

Prema izvješću, broj pritvorenih imigranata na nacionalnoj razini sredinom lipnja bio je u prosjeku 56.400 dnevno, a gotovo 72 % njih nije imalo kazneni dosje. Prosječni dnevni broj tijekom cijele 2024. bio je 37.500, navodi HRW.

Organizacije navode da dokumentirani slučajevi zlostavljanja odražavaju neljudske uvjete u saveznim imigracijskim pritvorima, koji su se znatno pogoršali od Trumpove inauguracije u siječnju i naknadnog pritiska na povećanje pritvaranja i deportacija.

"Takav pristup je smrtonosan"

"Eskalacija antiimigrantske politike i represivne taktike pod Trumpovom administracijom teroriziraju zajednice i razaraju obitelji, što je posebno okrutno u Floridi, koja napreduje zahvaljujući svojim imigrantskim zajednicama", rekla je Katie Blankenship, imigracijska odvjetnica i suosnivačica organizacije Sanctuary of the South.

"Brz, kaotičan i okrutan pristup uhićenju i zatvaranju ljudi doslovno je smrtonosan i uzrokuje krizu ljudskih prava koja će pogađati ovu državu i cijelu zemlju godinama."