Grk Antonis Mavropulos zakasnio je dvije minute na avion Ethiopian Airlinesa koji se srušio odmah nakon polijetanja.

Mavropulos je na svojem profilu na Facebooku napisao da je zakasnio dvije minute na let i to mu je spasilo život. Na letu koji je propustio poginulo je 157 putnika i članova posade.

"Zakasnio sam dvije minute i sve što sam mogao - bilo je gledati u posljednje putnike kako odlaze na ukrcaj u avion. Vikao sam da me puste, ali nitko se nije na to obazirao. Sad sam sretan zbog toga jer sam živ. Let sam propustio jer nisam na vrijeme našao svoj kovčeg s odjećom pa bi me čekali dodatnih 10-15 minuta", napisao je Antonis Mavropulos.

Grk je putovao na godišnju skupštinu UN-ovog Programa za životnu sredinu. Djelatnik zračne luke, piše, savjetovao mu je da sačeka sljedeći let, ispričao mu se zbog neugodnosti i odveo ga u kafić u kojem je mogao sačekati tri sata.

"Na ukrcaju u kasniji let sačekala me policija. Ponovno mi nije dozvoljen ukrcaj. Policajci su me odveli u svoje službene prostorije u zračnoj luci. Prvo su mi rekli da sam jedini putnik koji se nije ukrcao na let 302 Ethiopia Airlinesa i jedini koji je preživio. Ispitivali su me tko sam i zašto nisam bio na letu za koji sam imao kartu. Mislio sam da mi lažu", napisao je na Facebooku putnik koji je imao kartu za let u kojem je stradalo 157 putnika i članova posade.

Policija je provjerila njegove podatke pa ga smjestila u posebnu prostoriju. Rečeno mu je da sačeka. Pretraživao je internet kako bi doznao što se dogodilo, a o svemu ga je obavijestila njegova obitelj i prijatelji koji su znali da putuje taj dan.

"Ovaj tekst sam napisao pod šokom kako bih se barem malo sabrao", napisao je Mavropoulos i zaključio: "Ovo je moj sretan dan". Objavio je i fotografiju karte za let koji je tragično odnio 157 života.