Vojnici KFOR-a pojavili su se u ponedjeljak prijepodne u blizini administrativnog prijelaza Jarinje. Tamo su već osam dana raspoređeni pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije.

U blizini administrativnog prijelaza Jarinje na sjeveru Kosova pojavili su se američki, poljski i kanadski vojnici koji na tom području borave u okviru misije KFOR-a na Kosovu.

Trenutačno nema informacija jesu li stigli kako bi zamijenili prištinske "specijalce" koji tamo borave i je li dolazak pripadnika KFOR-a ujedno i znak da će se povući oklopna kosovska policija, piše Kosovo Online.

Premijer Kosova Albin Kurti poručio je ranije da je razgovarao sa zapovjednikom snaga KFOR-a o sigurnosnoj situaciji, no da nema informaciju hoće li doći do intervencije na sjeveru Kosova.

Sedmi dan prosvjeda na sjeveru Kosova: I danas su srpski ''orlovi'' nadlijetali Jarinje

O istoj temi je, kako je objavio na Twitteru, razgovarao i s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

In phone conversations today w/ EUHR @JosepBorrellF & #NATO Sec.Gen. @jensstoltenberg we discussed rule of law, peace & security & the need for de-escalation in the North of Kosova. Dialogue is the only way to find just solutions.