Kriminalist o monstruoznom zločinu u Srbiji: Kako će se utvrditi točan uzrok smrti i je li bilo propusta policije?

Dvojici osumnjičenih za teško ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz okolice Bora određen je pritvor do 30 dana, jedan od njih je priznao zločin, drugi se brani šutnjom, a još dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su pomogle u skrivanju tijela, priopćili su u subotu tužiteljstvo i policija.

Dvogodišnja Danka Ilić, čiji nestanak je prijavljen 26. ožujka, žrtva je prometne nesreće, ali i monstruoznog zločina dvojice počinitelja koji su njezino tijelo bacili na divlji deponij, a policija sumnja da je tijelo jedan od osumnjičenih naknadno prebacio na drugu lokaciju, objavio je u četvrtak MUP Srbije nakon desetodnevne potrage.

Uhićena dvojica djelatnika komunalnog poduzeća iz Bora- D.D. i J. S. - priznala su krivnju jer je utvrđeno da su službenim automobilom "fiat panda" udarili djevojčicu nedaleko od dvorišta iz kojeg je izišla, a potom je stavili u prtljažnik, odvezli na deponij i bacili tijelo.

Portali srbijanskih medija pišu u subotu, pozivajući se na neslužbena saznanja iz tužiteljstva, da je drugoosumnjičeni D. D. ispričao "do detalja" kako je nakon, što su djevojčicu udarili automobilom, navodno, istrčao sa mjesta suvozača i počeo je daviti dok nije prestala disati.

U međuvremenu, policija je uhitila njegova oca i brata koji se terete da su mu pomagali u premještanju tijela, za kojim se i dalje traga.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Baka ubijene djevojčice Danke objavila potresne stihove, jedan od osumnjičenih izveden iz policijske stanice

Agoniji i dalje nema kraja jer tijelo ni danas nije pronađeno usprkos svim naporima policije. Osumnjičenog za ubojstvo nije slomilo niti dovođenje na lokacije na kojima bi moglo biti tijelo djevojčice.

Na terenu su ponovno bile sve službe, potražni psi, isušena je septička jama, pregledan bunar, vatrogasci su došli sa alatom za izvlačenje, a policija je izuzela i dokaze, lopate i ostali alat te će se vještačenjem utvrditi jesu li korišteni u ovom jezivom zločinu i skrivanju tijela.

Pročitajte i ovo isušivali septičku VIDEO Pogledajte trenutak kada su Dankinog ubojicu uveli u dvorište gdje traže tijelo malene

Kriminalist o strašnom zločinu

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid razgovarala je s kriminalistom Josipom Pavličekom.

Na pitanje koliko je vjerojatno da će se osumnjičeni slomiti i priznati gdje je tijelo, odgovara:

"To je uvijek moguće. Dok kriminalisti razgovaraju i primaju obavijesti od osumnjičenika postoji vjerojatnost da kaže gdje je tijelo.

Iz moje kriminalističke prakse, počinitelj je često taj koji je presudan izvor informacija o tome gdje se nalazi mrtvo tijelo. Vidimo da je tako i u ovom slučaju", kaže Pavliček .

Iste se lokacije pretražuju više puta. Na pitanje govori li to nešto o samoj istrazi, kaže: "To pokazuje samo da nemamo točnu lokaciju koju ćemo pretraživati i gdje se vrlo vjerojatno nalazi tijelo. Policija i dalje ulaže velike napore kako bi otklonila mogućnost da se na nekim potencijalnim mjestima nalazi odbačeno, premješteno tijelo".

Ne znamo gdje se tijelo nalazi i ne znamo u kakvom stanju se tijelo nalazi. Postavlja se pitanje kako će se moći utvrditi točan uzrok smrti.

"Prošao je relativno kratak period od počinjenja kaznenog djela. Naravno na mogućnost utvrđivanja uzroka smrti utječe i okoliš, ambijent u kojem se mrtvo tijelo nalazi. Naravno, na mogućnost utvrđivanja smrti utječu i radnje koje je počinitelj poduzimao kako bi prikrio počinjenje kaznenog djela, svoju povezanost s kaznenim djelom. Ukoliko je tijelo uništeno do te mjere i obdukcijom nije moguće utvrditi uzrok smrti, tada ćemo ostati bez te informacije".

Osumnjičeni tvrdi da je djevojčica bila živa nakon što ju je udario automobilom. Možemo li bez pronađeng tijela znati da je djevojčica bila živa i kako?

"Teoretski da, no to sve ovisi o tragovima unutar prtljažnika. Recimo, pronalazak nekih dinamičkih tragova krvi koji ukazuju na neke radnje žrtve unutar tog prtljažnika bi se mogli tumačiti u kontekstu da je žrtva bila živa. No, to sve ovisi o činjenicama koje ćemo zateći u tom prtljažniku"

Dvanaest dana trajala je intenzivna potraga, pa se postavlja pitanje je li bilo propusta policije. Naime, osumnjičeni su bili na poligrafu, pa su pušteni. Vratili su se na mjesto zločina, pa premjestili tijelo.

"Ima premalo relevantnih informacija o samim radnjama policije. Iz ovoga kuta i naknadne pameti, možemo reći da postoje indikatori da su policajci dublje istraživali osumnjičene, da bi možda bilo olakšana potraga za tijelom. Uvijek treba sve to tumačiti u kontekstu svakog pojedinog slučaja, svake pojedine odluke, teško mi je vjerovati da su istražitelji imali ikakav relevantan trag, ikakve indicije da su oni počinitelji i da su ih pustili".

Sve se dogodilo u sedam minuta. Nestanak djevojčice, udarac automobilom, ubojstvo, a u međuvremenu su sreli oca djevojčice. Otišli su i na deponij. I vozač i suvozač su se na kraju odlučili na najgori scenarij.

"Sve je to moguće. I to vidimo iz vremenske linije događanja. Kada analiziramo ponašanje počinitelja, možemo reći da oni imaju svoj svijet, svoju stvarnost. To izlazi iz okvira našeg procjenjivanja realnosti i logičnog slijeda događaja. Ponekad se znalo događati da bi i sami počinitelji kada bi analizirali svoje radnje i svoje ponašanje, da bi se pitali je li moguće da sam donosio takve odluke, da sam radio to što sam radio".

Na pitanje je li alkohol mogao kumovati ovakvoj odluci, odgovara: "Svakako, alkohol je jedan od faktora koji možda promijeni način razmišljanja i donošenja odluka u trenutku počinjenja kaznenog djela", rekao je kriminalist na kraju razgovora.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.