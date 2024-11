Online prevare, dilanje droge i s njom povezano nasilje, krijumčarenje migranata, pa čak i ubojstva. U čak 70 posto kriminalnih aktivnosti sudjeluju maloljetnici vrbovani na internetu, šokantni su podaci izvješća Europola.

Stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu podaci ne iznenađuju: "Maloljetničke delinkvencije uvijek je bilo. Prije 10, 15 godina bila je puno manja i iznosila je oko pet posto, danas u Hrvatskoj također iznosi oko 20 posto."

Osobito su aktivni na tržištu drogama i u nekim zemljama svaki deseti uhićeni kurir je maloljetnik, a dilaju se kokain i marihuana, navodi Europol.

U Hrvatskoj je, prema podacima MUP-a, udio maloljetnika u dilanju droga ispod tog prosjeka i iznosi od tri do pet posto, no konzumacija je u porastu.

Tinejdžere se vrbuje u dobi od 13 do 17 godina, i to na internetu. "Imamo velik broj društvenih mreža i danas je tendencija da su i stariji i mlađi relativno otvoreni na tim društvenim mrežama. Cilj nam je imati što više pratitelja i pričati sa što više ljudi. To povjerenje koje imamo jedni u druge potom se iskorištava", rekao je Alen Delić, potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Maloljetnike se vrbuje pričama o lakoj zaradi, uzdizanjem kriminala na društvenim mrežama koji se prikazuje kao videoigra, izazov, način dokazivanja odanosti grupi, pa se čak i stvara natjecanje između novopečenih kriminalaca, opisuje Europol. Kriminalci postaju nešto poput influencera i ponašaju se poput mladih.

"Meni se čini da nažalost i roditelji i škola premalo kontroliraju što mladi rade", smatra psihologinja Mirjana Nazor.

Oni su idealna meta kriminalcima jer nisu svjesni težine svojih nedjela, mogu proći ispod radara policiji u početku, a u slučaju uhićenja obično ne znaju puno o svojim šefovima i ne moraju očekivati stroge kazne, nastavlja izvješće.

"Preventivne mjere prije svega u odgoju, razmotriti mjeru zabrane korištenja društvenih mreža do određene dobi", predložio je kao jednu od preventivnih mjera stručnjak Cvrtila. "Još jedna mjera bila bi postrožavanje kaznenih sankcija", dodaje. "Edukacije od najranije dobi do kasnije u životu", dodaje Delić.

"Ako smo ih naučili od najmanjih nogu da im je mobitel prijatelj, nemojmo se čuditi da je s 13 on već opasan alat", upozorila je Nazor. Stoga, roditelji, ali i nastavnici i svi drugi, oprez kada dijete uzme mobitel u ruke.

