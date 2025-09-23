Kremlj o dronovima u Kopenhagenu: "Svaki dan čujemo iste neutemeljene optužbe..."

Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, u dnevnom telefonskom brifingu s novinarima porekao je umiješanost Rusije u incident s dronovima koji su u ponedjeljak nadlijetali zračne luke u Kopenhagenu i Oslu.

"Svaki put odande čujemo neutemeljene optužbe", rekao je Peskov aludirajući na Zapad.

Danska policija u utorak se oglasila nakon što su je ponedjeljak kasno navečer primijećeno nekoliko većih dronova u zračnom prostoru oko kopenhaške zračne luke koja je potom na nekoliko sati bila zatvorena. Iz policije su kazali da iza letova dronova u Kopenhagenu stoji "vrlo sposoban akter" no i dalje nije jasno odakle su došli, tko je njima upravljao i kamo su odletjeli.

"Možda zemlja koja zauzima ozbiljan i odgovoran stav ne bi trebala iznova i iznova iznositi takve neutemeljene optužbe", poručio je Peskov.

Pritom nije jasno rekao misli li na Dansku ili Ukrajinu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na službenom X profilu poručio je da je i za posljednji incident u zračnom prostoru jedne europske zemlje kriva Rusija.

Danske sigurnosne službe jutro poslije održale su konferenciju za medije te nisu izričito rekle da vjeruju da upravo Rusija stoji iza toga, ali nisu ni odbacili tu mogućnost.

"U svakom slučaju, ne mogu ni na koji način poreći da je to Rusija“, rekla je danska premijerka Mette Frederiksen.