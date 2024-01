VIDEO Kremlj izgubio živce zbog Srba, stigla stroga kazna: "Tretiraju nas kao stoku..."

Stigla je stroga kazne za Srbe od ruskog Ministarstva obrane, nakon što se srpski plaćenik Dejan Berić požalio na tretman Putinove vojske.

Navodno je odbijen zahtjev Srba da ih se preseli u Ahmat, odnosno u bataljon koji bi bio pod komandom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Umjesto toga, srpski su plaćenici poslani na prvu liniju.

Navodno je rusko tužiteljstvo pokrenulo i istragu koja bi mogla dovesti i do kaznenog procesa.

Pročitajte i ovo Budite na oprezu Opasno vrijeme u dvije regije: Moguća kiša koja se ledi na tlu, evo kad stiže snijeg

Berić se prošlog tjedna požalio na zapovjedništvo 119. padobranske pukovnije u kojoj služe strani plaćenici i o tome je progovorio u poruci koju je objavio na društvenim mrežama. Rekao je da ih Rusi tretiraju kao stoku i tuku, piše Blic.

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect… pic.twitter.com/xDDTgq06iE