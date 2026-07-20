"Kralj sjevera" postao britanski premijer, ovo će mu biti prvi potezi

Britanski kralj Charles imenovao je u ponedjeljak za premijera novog vođu britanskih laburista Andyja Burnhama i povjerio mu sastavljanje vlade, objavila je Buckinghamska palača.

U pratnji svoje supruge nizozemskog podrijetla Marie-France van Heel, bivši gradonačelnik Manchestera, 56-godišni Burnham stigao je u podne u palaču da bi potom otišao u sjedište vlade u Downing Streetu 10.

On je četvrti premijer od stupanja Charlesa III. na tron u rujnu 2022.

Šesti britanski premijer od 2016.

Burnham je u petak na izvanrednom kongresu imenovan novim čelnikom Laburističke stranke, a kao čelnik vladajuće stranke, koja od izbora 2024. uživa uvjerljivu većinu u britanskom parlamentu, ima i poziciju premijera, javlja britanski BBC.

Bivši gradonačelnik Manchestera postao je šesti premijer koji je preuzeo britansku vladu od 2016. godine. Naslijedio je Keira Starmera, koji je danas formalno podnio ostavku kralju u Buckinghamskoj palači nakon što je održao oproštajni govor ispred rezidencije premijera u Downing Streetu 10.

Rekao je "da je njegov posao završio" i da položaj napušta "sa osmjehom".

Obećao poboljšati životni standard

Slijedi težak posao za Burnhama, popularno nazvanog "kraljem sjevera". Nakon što objavi imena ministara, što je samo po sebi tema oštre rasprave u Laburističkoj stranci, morat će se uhvatiti u koštac s nizom problema, od slabog gospodarskog rasta do rastućih troškova života.

Obećao je poboljšati životni standard diljem zemlje. Jedna od njegovih središnjih ideja je decentralizacija vlasti između gradova i regija, uključujući osnivanje podružnice ureda premijera u Manchesteru.

Starmer, kojeg su u parlamentu prije mjesec dana smijenili njegovi laburisti, rekao je da mu je premijerski posao bila "životna privilegija" i da Burnhamu želi "da uspije.

"Ima moju punu podršku", izjavio je Starmer.