Kosovo je za dodatnih 48 sati odgodilo planove za kažnjavanje vozača koji odbijaju predati stare registarske pločice koje je izdala Srbija, nakon zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država za odgodom poteza za koji Washington i Europska unija strahuju da bi mogli izazvati etničko nasilje.

Spor oko registarskih tablica već gotovo dvije godine raspiruje napetosti između Srbije i njezine bivše pokrajine koja je proglasila neovisnost 2008. i koja je dom srpske manjine na sjeveru koju podržava Beograd.

Oko 50.000 etničkih Srba koji tamo žive odbija priznati vlast Prištine te se i dalje smatra dijelom Srbije. Beograd je rekao da nikada neće priznati neovisnost Kosova.

Stotine policajaca, sudaca, tužitelja i drugih državnih službenika iz reda srpske manjine dali su otkaz ranije ovog mjeseca. Priština je odlučila da lokalni Srbi konačno moraju zamijeniti automobilske tablice koje izdaju općinske vlasti kosovskih Srba, lojalne Beogradu, državnim kosovskim tablicama.

Kosovski premijer Albin Kurti izvijestio je o odgodi objavom na svom Twitteru u ranim jutarnjim satima u utorak.

"Prihvaćam njegov zahtjev (američkog veleposlanika) za odgodom od 48 sati... Sretan sam što mogu raditi s SAD-om i EU-om na pronalaženju rješenja tijekom sljedeća dva dana", napisao je Kurti.

I thank Ambassador Hovenier for his commitment and engagement. I accept his request for a 48-hour postponement on imposition of fines for illegal ‘KM’ (and other) car plates. I am happy to work with the US and the EU to find a solution during the next two days. https://t.co/iXq1SCM8JL