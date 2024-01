Kosovo izbacuje srpski dinar iz prometa, Vučić kaže da je to pokušaj progona srpskog naroda s Kosova

Beograd i Priština su pred novim izazovom u dijalogu o normalizaciji odnosa poslije odluke kosovske središnje banke (CBK) da će od 1. veljače jedina dopuštena valuta na Kosovu biti euro, čime se dinar isključuje iz platnog prometa u većinski srpskim sredinama.

Platni promet Srbije u kontinuitetu funkcionira na Kosovu i nakon ratnih sukoba 1999. u većinskim srpskim sredinama, a dinari su posredstvom Trezora Srbije u opticaju u trgovini, srpskim institucijama, ugostiteljstvu i ostalim privatnim uslužnim djelatnostima.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u Davosu, gdje sudjeluje na Svjetskom ekonomskom forumu, da najava Prištine o ukidanju platnog prometa sa Srbijom predstavlja pokušaj da se ukine dijalog Beograda i Prištine i pokušaj progona srpskog naroda s Kosova. Istaknuo je uvjerenje da to međunarodna zajednica neće dopustiti, javili su beogradski mediji iz Davosa.

Prema priopćenju kosovske središnje banke (CBK) "jedina valuta dopuštena za obavljanje gotovinskih platnih transakcija – u gotovini u platnom sustavu u Republici Kosovo je euro". Dodaje se da će euro, po Ustavu RK i zakonu o središnjoj banci, jedina valuta u svim gotovinskim plaćanjima biti euro.

Druge valute mogu se koristiti za međunarodno plaćanje ili za devizne aktivnosti.

Zamjena valuta na Kosovu bit će moguća isključivo u institucijama koje imaju licencu CBK za te usluge.

"Sve druge odredbe, koje su u suprotnosti s ovom uredbom, stavljaju se van snage od trenutka stupanja na snagu ove Uredbe", navela je CBK u priopćenju o uredbi koja će stupiti na snagu od 1. veljače.

Da će se na Kosovu obustaviti platni promet Srbije posredno je u Davosu u srijedu potvrdio i posebni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je uvjeren da - ukoliko počne primjena najavljene uredbe - to "neće dovesti do opasne situacije“, te da će se naći rješenje "bez negativnih posljedica".