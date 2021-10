Konzervativni britanski zastupnik David Amess više je puta izboden u crkvi u Velikoj Britaniji. Policija iz Essexa objavila je nedugo nakon toga da je osumnjičeni muškarac uhićen.

Nepoznati muškarac ušao je u petak u ured zastupnika Davida Amessa i zadao mu više ubodnih rana. Policija je na mjestu događaja, a okolne ceste u zatvorene, navodi Sky.

Amessovo stanje je zasad nepoznato, kao i težina ozljeda. Policija Essexa objavila je nedugo nakon napada da je nepoznati muškarac uhićen. Iz policije su dodali da prekidaju traganje.

Nije poznato u kakvom je stanju Amess. Prva pomoć pružena mu je na mjestu napada.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7