Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pojavila se u Ukrajini na skupu povodom godišnjice ukrajinskog oslobađanja Buče.

Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, na svojem je Twitter profilu objavila fotografije sa skupa na kojima se vidi i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Nakon što su u petak ujutro premijer Andrej Plenković i ministar branitelja Tomo Medved tajno doputovali u Kijev na godišnjicu zločina u Buči, izgledno je da je s njima u društvu bila i bivša predsjednica.

Godišnjica oslobođenja Buče: Plenković stigao na sastanak u Kijevu u potpunoj tajnosti

Europski državnici su se sastali u Kijevu povodom sastanka ''Buča - odgovornost Rusije za zločine u Ukrajini" koji je održan na godišnjicu oslobašanja Buče koja je bila ratna žrtva ruskih snaga, a u kojoj je poginulo 1400 ljudi za vrijeme okupacije.

Kateryna's car was attacked by russians in occupied Bucha. She survived after being shot 14 times, and today she told her story at the United for Justice: Bucha. The Hague. Together with jurists and experts, we talked about the main: inevitability of punishment. pic.twitter.com/u4EGXuT4e0