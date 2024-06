VIDEO Najmanje 10 ljudi poginulo zbog poplava i klizišta, a još 2400 turista ostalo zarobljeno

Najmanje 10 ljudi je poginulo u poplavama i klizištima u himalajskim regijama Indije i Nepala nakon jakih kiša u četvrtak. Osim toga, nepogodno vrijeme blokiralo je 2400 turista u indijskoj pokrajini Sikkim.

"Neprekidno pada kiša od proteklih 36 sati. Izvukli smo tijela mrtvih i predana su obiteljima", rekao je Hem Kumar Chettri, okružni sudac iz Sikkima za CNN, a dodao je i kako je najmanje 45 kuća, cesta, mostova i infrastrukture "teško oštećeno" od padalina.

Chettri je rekao da je otprilike 2400 turista zaglavljeno na raznim turističkim mjestima u državi nakon što su klizišta prekrila ceste krhotinama, a jaka kiša oštetila neke mostove.

In India, floods in Sikkim have killed six people and stranded 1,500 tourists. The Sangkalang bridge has collapsed, and landslides have swept away homes and roads, cutting off popular tourist spots. Helicopter rescues are currently impossible due to poor weather. pic.twitter.com/5I1bomZZbD