Kina je zabilježila prvi smrtni slučaj od ptičje gripe H3N8, javlja Svjetska zdravstvena organizacija. U toj su zemlji od prošle godine otkrivena tri slučaja ptičje gripe, a stručnjaci poručuju da se soj H3N8 ne širi lako među ljudima.

U Kini je od ptičje gripe H3N8 preminula žena u dobi od 56 godina. To je prvi poznati smrtni slučaj od ovog soja ptičje gripe.

Poznato je da H3N8 cirkulira od 2002. godine, nakon što se prvi put pojavio kod ptica močvarica u Sjevernoj Americi. Zarazan je za konje, pse i tuljane.

Preminula 56-godišnjakinja je iz provincije Guangdong na jugoistoku zemlje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, razboljela se 22. veljače, hospitalizirana je s teškom upalom pluća 3. ožujka, a preminula je 16. ožujka.

"Pacijentica je bolovala od više drugih bolesti. Bila je izložena peradi prije pojave bolesti, a u blizini kuće u kojoj je živjela su prisutne i divlje ptice", objavila je UN-ova zdravstvena agencija u utorak.

"Nijedan bliski kontakt s oboljelom ženom nije razvio infekciju ili simptome bolesti tijekom njezina liječenja", dodaje se u priopćenju.

"Čini se da ovaj virus nema sposobnost lakog širenja s osobe na osobu, pa se rizik širenja među ljudima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini smatra niskim", navodi WHO.

Soj otkriven u još dva navrata

Soj je kod ljudi otkriven još u dva navrata, oba u Kini, u travnju i svibnju prošle godine.

Oba slučaja prošla su bez smrtnog ishoda - jedan oboljeli je razvio težu kliničku sliku, dok je drugi prošao s lakšim simptomima. Pretpostavlja se da su oba slučaja povezana uz izravan dodir s peradi.

Slučajevi ptičje gripe kod ljudi obično su rezultat izravne ili neizravne izloženosti zaraženoj živoj ili mrtvoj peradi ili kontaminiranom okolišu, piše The Guardian.

WHO navodi da infekcije životinjskom gripom kod ljudi mogu rezultirati različitim bolestima, od konjuktivitisa i blagih simptoma sličnih gripi do teške akutne respiratorne bolesti sve do smrti. Prijavljeni su i gastrointestinalni ili neurološki simptomi, no oni su rijetki, dodaje se.