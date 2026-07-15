Kina zatvorila američkog seizmologa, optužen za špijunažu. Obitelj je očajna: "Nisam se čula sa suprugom više od 600 dana"

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PišeA. Ž., 15. srpnja 2026. @ 08:30 komentari
Zatvor, ilustracija
Zatvor, ilustracija Foto: Getty Images
Rad pritvorenog znanstvenika usmjeren je na Sjevernu Koreju.
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