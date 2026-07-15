Kina zatvorila američkog seizmologa, optužen za špijunažu. Obitelj je očajna: "Nisam se čula sa suprugom više od 600 dana"

Kina je pritvorila američkog seizmologa koji se bavi praćenjem nuklearnih pokusa, a njegova obitelj tvrdi da je pod optužbama za špijunažu zatvoren gotovo dvije godine.

Chen Youlin (54) uhićen je u studenom 2024. tijekom obiteljskog posjeta Pekingu, a njegova obitelj odlučila je istupiti u javnost jer ne vide naznake da će ga kineske vlasti osloboditi, izvijestila je zagovaračka skupina Global Reach.

Njegova supruga Rong Yufang, također seizmologinja, izjavila je da je Chen blisko surađivao s kineskim kolegama te da su optužbe pogrešne i nespojive s javnom i suradničkom prirodom posla koji je obavljao.



"Nisam se čula sa suprugom više od 600 dana i zabrinuta sam za njegovo zdravlje i dobrobit", poručila je Rong u izjavi, piše BBC. Otkrila je da su kineske vlasti njezina supruga ispitivale više od 100 puta o njegovu radu te da mu prvih 13 mjeseci pritvora nije bio dopušten susret s odvjetnikom.

Chen, rođen u Kini, postao je američki državljanin 2011. godine i živi u Bostonu, a trenutno je jedini američki državljanin kojeg je SAD službeno označio kao nepravedno pritvorenog.

Oglasile se kineske vlasti

Na pitanje o slučaju na dnevnoj konferenciji za medije, kinesko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je da pravosudna tijela rješavaju slučajeve u skladu sa zakonom. "Ne postoji takozvano nepravedno pritvaranje", rekao je glasnogovornik ministarstva Lin Jian. U Kini presude za špijunažu mogu rezultirati doživotnim zatvorom ili smrtnom kaznom.

Chenov objavljeni znanstveni rad usmjeren je na Sjevernu Koreju, blisku saveznicu Kine koja je pod dugogodišnjim sankcijama zbog svog programa nuklearnog oružja i podzemnih testiranja. Nije poznato je li se i na koji način njegov rad doticao kineskog nuklearnog programa. Američke obavještajne službe sugeriraju da Kina razvija novi arsenal i da je provodila tajne testove, što Peking poriče.

Specijalizirao se za korištenje seizmoloških podataka za identifikaciju nuklearnih pokusa i vodio je nekoliko projekata koje je financirala američka vlada. Njegova supruga naglasila je da je njegov rad s kolegama u Kini uvijek bio transparentan: "On se bavi upravo onom vrstom međunarodne suradnje za koju kineska vlada tvrdi da je želi poticati."

Sumnje i zabrinutost

Prema organizaciji Global Reach, "unutar američke vlade postoje sumnje da je Chenovo uhićenje potaknuto kineskim provođenjem nuklearnih pokusa, čime krše Sveobuhvatni sporazum o zabrani nuklearnih pokusa". Organizacija napominje da bi Chenova stručnost Kini pružila priliku da nauči što je više moguće o američkim metodama seizmičke detekcije kako bi mogli uspostaviti protumjere koje im omogućuju zaobilaženje sporazuma.

Spomenuti sporazum nastoji zabraniti sve nuklearne eksplozivne testove na Zemlji, no nekoliko nuklearno sposobnih država, uključujući SAD i Kinu, još ga nije ratificiralo. Obje zemlje uspostavile su dobrovoljne moratorije na eksplozivna nuklearna testiranja.

U lipnju 2020., za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa na čelu Amerike, njegova je administracija optužila Peking za provođenje tajnog podzemnog nuklearnog testa u postrojenju Lop Nur. Kina je te tvrdnje odbacila kao neutemeljene i politički motivirane.

Ranije uhićen još jedan američki znanstvenik

Foley Foundation, još jedna američka zagovaračka skupina, izrazila je zabrinutost za Chenovo zdravlje, navodeći da boluje od dijabetesa, visokog krvnog tlaka i visokog kolesterola. "Potreban mu je pouzdan pristup liječenju i skrbi koji mu nisu dostupni dok je nepravedno zatvoren", priopćila je skupina.

Američki senator Edward Markey, demokrat iz Massachusettsa, izjavio je da postupanje Pekinga prema Chenu potkopava partnerstvo sa SAD-om i moglo bi odvratiti druge znanstvenike od suradnje s kolegama u Kini: "Nadam se da će pojačana pozornost javnosti na njegovo nepravedno pritvaranje prisiliti kinesku vladu da postupi ispravno i oslobodi Chena."

Detalji o Chenovu pritvaranju objavljeni su mjesec dana nakon što je Kina potvrdila uhićenje još jednog američkog znanstvenika, Min Zina, direktora think tanka usmjerenog na Mjanmar. Peking je i Min Zina optužio za špijunažu i ugrožavanje kineske nacionalne sigurnosti.