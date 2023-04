Kineski sud osudio je u ponedjeljak dvojicu istaknutih odvjetnika za ljudska prava na zatvorske kazne u trajanju više od 10 godina, rekli su Reutersu njihovi bližnji i skupine za ljudska prava, u najnovijem primjeru višegodišnjeg gušenja civilnog društva pod vladavinom predsjednika Xi Jinpinga.

Xu Zhiyongu (50) i Ding Jiaxiju (55) u lipnju prošle godine počelo je suđenje iza zatvorenih vrata pod optužbama za subverziju države na sudu u okrugu Linshu u sjeveroistočnoj pokrajini Shandong, rekli su tada rođaci Reutersu.

Xu i Ding su istaknute osobe u Pokretu novih građana koji je tražio veću transparentnost imovine dužnosnika i da kineski građani mogu ostvarivati svoja građanska prava kako stoji u ustavu.

Dingova supruga Luo Shengchun, koja živi u Sjedinjenim Državama, rekla je Reutersu o presudi i navela da nema više detalja.

Just moments ago, #XuZhiyong, a prominent Chinese activist, was unjustly sentenced to 14 years in prison. Civic gatherings should not be considered a criminal act. The right to assemble and express oneself is a fundamental human right that should be protected and upheld. This… pic.twitter.com/xwTD8qiCAF