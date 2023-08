Kina bi uskoro mogla uvesti pravilo kakvo ne postoji nigdje na svijetu

Kinesko državno regulatorno tijelo priopćilo je da želi da dobavljači pametnih uređaja uvedu poseban način rada koji bi korisnicima mlađima od 18 godina zabranio pristup internetu na svojim mobitelima od 22 sata do 6 ujutro.

Prema predloženim pravilima, korisnici od 16 do 18 godina imali bi dva sata dnevno, djeca od osam do 16 godina dobila bi jedan sat, a djeca do osam godina imala bi osam minuta.

Vlasti su posljednjih godina sve zabrinutije zbog stope miopije (kratkovidnosti) i ovisnosti o internetu među mladima te žele imati veću kontrolu nad digitalnim životom u Kini.

Pročitajte i ovo Građani napravili koridor FOTO Kamion u plamenu na autocesti prema moru: Stvorila se kilometarska kolona

Ako prijedlog bude usvojen, to bi moglo pogoditi kompanije poput vlasnika TikToka ByteDancea jer iz CAC-a navode da bi pružatelji usluga mogli uvesti vremensko ograničenje u skladu s predloženim pravilima. Iz CAC-a, međutim, kažu da bi roditeljima bilo omogućeno ukinuti ograničenja za svoju djecu.

Kineske vlasti ranije su rekle da će podržati razvoj tehnoloških divova. Međutim, stručnjaci kažu da bi dnevna ograničenja upotrebe telefona bila velika glavobolja za internetske tvrtke, piše SkyNews.

Pročitajte i ovo Mora platiti kaznu Osuđena vlasnica fast fooda iz Slavonskog Broda jer je digla cijenu bureka za 21 cent

Pročitajte i ovo ne zna se uzrok VIDEO Tužna scena s hrvatske plaže: U plićaku pronašli mrtvog dupina

"Bit će potrebno puno truda i dodatnih troškova za pravilnu provedbu ovih novih regulatornih zahtjeva, a rizik od nepoštovanja pravila također će biti vrlo visok. Stoga vjerujem da bi mnoge internetske tvrtke mogle razmisliti o izravnoj zabrani maloljetnicima korištenja njihovih usluga", rekla je Xia Hailong, odvjetnica u odvjetničkom uredu Shanghai Shenlun.

Pročitajte i ovo Pripremite se Ovo vam se neće svidjeti: Pogledajte radno vrijeme trgovina na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Prijedlog regulatora također slijedi vladin policijski sat za igrače online videoigara mlađe od 18 godina koji je uveden još 2021. i zadao je veliki udarac divovima igara poput Tencenta.