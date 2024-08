Katalonija ima novog premijera: On je nakon 14 godina prvi koji se protivi neovisnosti

Socijalist Salvador Illa izabran je u četvrtak u katalonskom parlamentu u Barceloni za predsjednika vlade Katalonije, čime je postao prvi lider nakon 14 godina koji ne zagovara odcjepljenje od Španjolske.

Illa, 58-godišnji član socijalističke stranke španjolskog premijera Pedra Sancheza, izabran je sa 68 glasova za i 66 protiv.

On je prvi premijer Katalonije nakon 2010. koji ne zagovara samostalnost sjeveroistočne autonomne pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika.

Bivši katalonski premijer Carles Puigdemont, koji je 2017. organizirao zabranjeni referendum o neovisnosti, osvojio je na izborima u svibnju zastupničko mjesto u parlamentu.

No u četvrtak nije došao glasati jer mu je prijetilo uhićenje zbog uhidbenog naloga koji je raspisao Vrhovni sud u Madridu.

Puigdemont, koji sedam godina živi u egzilu u Belgiji, došao je ujutro u Barcelonu te se blizu parlamenta obratio zagovornicima neovisnosti.

Optužio je Španjolsku da ne poštuje zakon o amnestiji usvojen u svibnju, poručio da će nastaviti raditi na neovisnosti Katalonije, a onda je "nestao" izbjegavši uhićenje.

Njegova stranka Zajedno za Kataloniju (JxCAT) osvojila je treće mjesto na izborima te će biti najveća opozicija Illi. Njeni zastupnici pljeskali su kada je u parlamentu došao red na odsutnog Puigdemonta da glasa.

Illina socijalistička stranka bila je osvojila najviše glasova na izborima, ali nedovoljno za samostalno formiranje vlade. Blizak suradnik Pedra Sancheza, rođen u Kataloniji, postao je predsjednik vlade zahvaljujući podršci Katalonske republikanske ljevice (ERC).

ERC, koji zagovara neovisnost, bio je dosad na vlasti, ali je njegov predsjednik i dosadašnji premijer Pere Aragones bio raspisao prijevremene izbore jer nije dobio dovoljnu podršku za izglasavanje proračuna. Na izborima u svibnju zagovornici neovisnosti dobili su neočekivano malo glasova, što je posljedica i njihovog razmimoilaženja po pitanju načina kako ostvariti neovisnost.

Aragones je podržao Illu jer bi navodno Sanchez mogao prepustiti Kataloniji samostalno prikupljanje poreza i upravljanje fiskalnom politikom. Puigdemont je bio protiv bilo kakvog sporazuma koji ne uključuje referendum o neovisnosti.

Illa je u četvrtak rekao da će raditi na dobrobit svih Katalonaca. Katalonija je jedan od turistički i industrijski najrazvijenijih dijelova Španjolske.

Španjolski premijer Sanchez, čija manjinska lijeva vlada ovisi o podršci katalonskih separatističkih stranaka, u svibnju je progurao u parlamentu u Madridu zakon o amnestiji kojim se prekidaju kazneni postupci za nekoliko stotina organizatora referenduma iz 2017.

Najavio je veće korištenje katalonskog jezika, među ostalim i u španjolskom parlamentu, a također i veću prisutnost Katalonije u međunarodnim institucijama.

Policija traga za Carlesom Puigdemontom

Policija u Španjolskoj i dalje traga za katalonskim separatističkim liderom Carlesom Puigdemontom koji se u četvrtak ujutro pojavio u Barceloni nakon 7-godišnjeg boravka u egzilu pa neobjašnjivo nestao, a uhitila je jednog svojeg pripadnika koji mu je navodno pomogao.

Puigdemont, 61-godišnji bivši premijer Katalonije za kojim je u Španjolskoj raspisan uhidbeni nalog, održao je iza devet sati ujutro govor na skupu zagovornika neovisnosti. Onda je "iščezao" u masi od nekoliko tisuća ljudi.

Katalonska autonomna policija pokrenula je akciju potrage kodnog naziva "kavez" u sklopu koje je četiri sata blokirala ceste na izlazu iz Barcelone, pri čemu su se stvarale gužve. Također je pregledavala vozila uz granični prijelaz s Francuskom.

Španjolska desnica optužila je katalonsku policiju da se oglušila o uhidbeni nalog Vrhovnog suda u Madridu i pustila Puigdemonta da napusti mjesto nakon govora.

Katalonska policija je priopćila da nije sudjelovala u njegovom bijegu, niti bila u kontaktu s njime i njemu bliskim ljudima. "Namjeravali smo ga privesti u pogodnom trenutku kako ne bi došlo do izbijanja nemira", priopćila je katalonska policija.

Izvijestila je, međutim, da je uhitila jednog svog policajca pod sumnjom da je pomogao Puigdemontu da pobjegne automobilom. On se, čini se, nakon govora udaljio automobilom od spomenika "Arc de Triomf" (Slavoluk pobjede) u nepoznatom smjeru.

Policija je otvorila istragu kojom želi utvrditi postoji li unutar katalonske policije, koja je pod kontrolom regionalne vlade koja podržava odcjepljenje, veća skupina koja je osigurala Puigdemontu nesmetani izlazak iz Barcelone.

Na obavijesni razgovor privela je generalnog tajnika njegove stranke Zajedno za Kataloniju (JxCAT) Jordija Turulla.

On je 2017. sudjelovao s Puigdemontom u organiziranju zabranjenog referenduma o neovisnosti pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika. No on je za razliku od Puigdemonta amnestiran zakonom usvojenim u svibnju u Španjolskoj.

Puigdemont, koji posljednjih sedam godina živi u belgijskom mjestu Waterloo pored Bruxellesa, bio je kandidat na tim izborima.

Puigdemont je svoju predizbornu kampanju vodio iz južne Francuske uz granicu sa Španjolskom. Katalonija se nalazi djelomično i u Francuskoj.

Španjolska je bezuspješno tražila njegovo izručenje iz inozemstva.