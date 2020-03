U subotu je iz zatvora u Lepoglavi pušten osuđenik za ratni zločin Dragan Vasiljković, poznat i kao Kapetan Dragan. Vasiljković je odslužio kaznu nakon čega je protjeran iz Hrvatske. Za srpske medije ispričao je put od zatvora u Lepoglavi do Srbije.

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, za srpske medije ispričao je da su ga zatvorski čuvari probudili u subotu u 5 ujutro i dali mu papir na kojem je pisalo da može na slobodu, ali da su mu stavili i lisice. ''Zamislite, stavljaju mi lisice kada me oslobađaju, to je bilo čisto ponižavanje'', rekao je.

Policija je Vasiljkovića prevezla do graničnog prijevoza Bajakovo. ''Onda sam ih lijepo pitao ima li grijanja u kombiju jer je bilo minus 4 stupnjeva. Naravno, grijanje nisu uključili i ja sam više od pet sati bio u tankoj košulji, mislio sam da ću dobiti upalu pluća'', rekao je.

Osuđen za ratni zločin: Kapetan Dragan pušten iz zatvora

''Kad smo došli do graničnog prijelaza Bajakovo - Batrovci ja sam već bio na rubu živaca i počeo sam ih psovati i tek onda su me pustili do toaleta. Tu su me doslovno izbacili iz marice'', rekao je Vasiljković.

Kazao je da je u zatvoru napisao knjigu koja će se zvati "Grijehom rođenja" i u kojoj je opisao što je proživio, a uskoro će ju objaviti. ''To je najgore mjesto na svijetu, gdje su pripadnici jednog naroda toliko diskriminirani u odnosu na drugi narod, kao što su Srbi diskriminirani u Lepoglavi'', kaže Kapetan Dragan za Kurir.

Tvrdi da je tijekom boravka u zatvoru na ilegalan način dobivao srpske novine. ''Imao sam i ilegalni telefon, tako da me nisu mogli držati u apsolutnoj izolaciji. Nitko po hrvatskom zakonu ne može biti u izolaciji duže od 30 dana, a mene su držali sve do kraja u totalnoj izolaciji'', kaže.

Dragan Vasiljković je nakon puštanja na slobodu protjeran iz Hrvatske, a dobio je i rješenje o zabrani ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od 20 godina.