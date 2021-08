Ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, nakon odslužene kazne za ratne zločine u trajanju od 13 godina bacio se na "humanitarni rad". Namjera mu je pomoći drugim ratnim zločincima koji su još uvijek u zatočeništvu.

Kako bi pomogao ratnim zločincima, jedan od njih, poznat kao Kapetan Dragan, nakon odslužene trinaestogodišnje zatvorske kazne osnovao je Fondaciju Kapetan Dragan.

Fondacija navodno ima podružnice u Švedskoj i Norveškoj, a jedna je nedavno otvorena i u Subotici. Fondacija prima donacije iako nigdje nije točno navedeno kako funkcionira "pomoć" onima koji su iza rešetaka, piše Nova.rs.

Traži vrijeme ili novac

"Pomoć koja nama treba je ili novac ili vrijeme. Ne mora to biti veliki novac niti puno vremena. Na primjer: za paket cigareta mjesečno će nekom zatočenom heroju značiti da netko misli na njega. To može svatko. Ili, ako ste locirani blizu nekog od naših ureda, par sati tjedno volonterskog rada. Ali svatko bi se trebao uključiti prema svojim mogućnostima bez obzira koliko to malo bilo", pojasnio je Vasiljković na Facebooku.

Dodao je da je "potpuno fokusiran na pomoć Srbima u ustaškim i drugim zatvorima koji su tamo samo zato jer su Srbi", te da "ne može riješiti sve probleme ovoga svijeta", ali da će dati sve svoje resurse za "pomoć zatočenim srpskim herojima".

Traži donatore i volontere

Među "junacima" o kojima piše je i Zvezdan Jovanović, ubojica premijera Zorana Đinđića.

Na Facebooku piše da Fondacija od rujna pokreće nacionalnu kampanju odnosno "prikupljanje potpisa peticije za predsjedničko pomilovanje heroja Zvezdana Jovanovića".

Vasiljković traži donatore i volontere za više od 200 punktova u Srbiji, a one će im, zauzvrat "nastojati svima pokloniti majicu" s likom Jovanovića.

Reagirao Žigmanov

Jedan od punktova trebao bi biti u prostoru podružnice u Subotici. Na to je reagirao Tomislav Žigmanov, čelnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini koji smatra da se ovakav potez ne može nazvati slučajnošću.

Dodao je da je zabrinjavajuće što "takve aktivnosti, a usmjerene protiv Hrvata, za svoja mjesta imaju Hrtkovce, Suboticu...", podsjećajući na činjenicu da je haški osuđenik Vojislav Šešelj u Hrtkovcima kupio kuću i otvorio stranačke prostorije Srpske radikalne stranke.

Širenje nacionalne mržnje

Istog stava je i Aleksandar Olenik, odvjetnik i borac za ljudska prava, koji ističe da se Vojvodina, upravo zbog svoje multietničnosti, ciljano bira kao poligon za aktivnosti koje kao posljedicu imaju širenje nacionalne mržnje.

"Vučić, Dačić i Vulin i dalje vladaju i Srbijom i nama, a to je već naša sramota. Svi nabrojani gospodari tadašnje Srbije su provodili politiku 'Velike Srbije', a sada tu istu politiku nazivaju 'Srpskim svijetom'. Ostvarenje politike Vučićevog 'Srpskog svijeta' u svakom slučaju vodi do novih ratova i do novih ratnih zločina. Tko će bolje provoditi njihovu zločinačku politiku od onih koji su već počinili ratne zločine?", pita se Olenik.

Reagirao i zastupnik u Narodnoj skupštini

Na ovu objavu je reagirao i zastupnik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Srbije Dragan Šormaz koji je napisao da očekuje reakciju tužiteljstva.

"Ja ne znam što je za uhićenje, suđenje, zabranu djelovanja ako ovo nije?!! Đinđića sam upoznao 1990., nikada nismo bili potpuni politički istomišljenici, ali ovaj koji ga je ubio je bilmez bez mozga i zvijer koja je učinila zločin nad cijelom nacijom! Čekam tužiteljstvo 48 sati!!!", napisao je na Twitteru.