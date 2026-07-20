Ukrajinski projektil pogonjen softverom za hobiste dokazuje da moćna vojna tehnologija više nije rezervirana za najbogatije države

Sposobnosti za izvođenje dalekometnih udara, koje su se nekoć povezivale isključivo s naprednim vojnim sustavima, danas se sve češće temelje na komponentama izvorno razvijenima za hobiste. Nova ukrajinska krstareća raketa FP-5 Flamingo pokazuje kako softver otvorenoga koda i jeftina komercijalna elektronika mijenjaju razvoj suvremenog naoružanja, pritom znatno smanjujući troškove proizvodnje.

Budući da ne može računati na stalnu opskrbu stranim dalekometnim projektilima, Ukrajina je ubrzala razvoj vlastitih sustava. Ukrajinska tvrtka Fire Point prošloga je mjeseca na obrambenoj izložbi Eurosatory u Parizu predstavila krstareću raketu FP-5 Flamingo. Krstareća raketa mase šest tona projektirana je za nošenje bojne glave dvostruko veće od one na američkoj krstarećoj raketi Tomahawk, uz približno dvostruko veći domet i tek djelić cijene puno poznatijeg Tomahawka.

Jedan od ključnih razloga tako niskih troškova jest sustav za upravljanje letom pod nazivom Ardupilot, koji se koristi podacima sa senzora za održavanje stabilnosti rakete tijekom cijelog unaprijed programiranog leta.

"U skladu s filozofijom Fire Pointa"

Ardupilot je paket softvera otvorenoga koda predstavljen 2009. godine, a može raditi na računalnoj opremi čija je cijena manja od oko 90 eura. Među hobistima se široko primjenjuje za upravljanje multikopterima, modelima zrakoplova, plovilima i kopnenim vozilima.

Irina Terek, glavna tehnološka direktorica ukrajinske tvrtke Fire Point, napisala je u objavi na platformi X da softver otvorenoga koda pruža neovisnost o komercijalnim dobavljačima, koji bi mogli prestati poslovati ili biti pogođeni izvoznim ograničenjima prema Ukrajini, dok velika zajednica inženjera brzo otkriva i uklanja programske pogreške u takvom softveru.

"Uporaba Ardupilota otvorenoga koda u skladu je s cjelokupnom filozofijom tvrtke Fire Point, koja nastoji brzo osigurati učinkovitu sposobnost dalekometnog udara uz znatno niže troškove od vrhunskih zapadnih rješenja", rekao je za New Scientist Roy Gardiner iz neprofitne organizacije Defense Tech for Ukraine.

Gardiner je dodao da široka dostupnost komercijalne elektroničke opreme i softvera otvorenoga koda smanjuje prepreke razvoju naprednog naoružanja te omogućuje manjim državama, ali i nedržavnim akterima, razvoj sposobnosti za izvođenje udara koje su nekoć bile dostupne samo najbogatijim svjetskim vojskama.