Europski proizvođači predstavili tenkove budućnosti za novo doba ratovanja

Na sajmu Eurosatory, najvećoj svjetskoj međunarodnoj izložbi kopnene obrane, zračno-kopnene obrane i sigurnosti koja se održava svake dvije godine u Parizu, europski proizvođači predstavili su dva nova koncepta glavnih borbenih tenkova. Francusko-njemačka obrambena skupina KNDS predstavila je prijedlog novog tenka za Francusku, dok su talijanska tvrtka Leonardo i njemački obrambeni div Rheinmetall predstavile dizajn tenka za Italiju.

Tenk za Francuze

KNDS je u ponedjeljak predstavio svoj glavni borbeni tenk CaPINT kao zamjenu za francusku flotu tenkova Leclerc, čije se povlačenje iz uporabe očekuje oko 2037. godine. CaPINT koristi podvozje izvedeno iz tenka Leopard 2 A8 te besposadnu kupolu Ascalon opremljenu topom kalibra 120 mm.

Prema navodima proizvođača, tenk bi trebao pružiti veću vatrenu moć, sustave za suzbijanje bespilotnih letjelica, otvorenu digitalnu arhitekturu i povezivost s robotiziranim pratiteljskim sustavima. KNDS planira prve isporuke tijekom 2030-ih godina, piše portal Breaking Defense.

Talijanski dizajn

Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), združena tvrtka osnovana 2024. godine, prikazala je maketu svojeg tenka. Vozilo je bilo opremljeno daljinski upravljanim lančanim topom kalibra 30 mm namijenjenim borbi protiv bespilotnih letjelica. Tvrtka je navela da je elevacija oružja od 85 stupnjeva važna za zaštitu od napada bespilotnih letjelica iz strmih kutova.

LRMV pregovara s talijanskim Ministarstvom obrane o nabavi tih novih tenkova. Predstavnici tvrtke nisu željeli govoriti o fazi pregovora, ali su istaknuli da ciljaju na uvođenje sustava u operativnu uporabu početkom sljedećeg desetljeća. Talijanski mediji ranije su izvijestili da bi talijanska potražnja mogla iznositi iznositi oko 132 ta tenka.

Leonardo je također izložio bespilotnu letjelicu nalik kvadrikopteru uz svoje topničko streljivo Vulcano kalibra 120 mm, prikazujući koncept prema kojem bi bespilotna letjelica s laserskim navođenjem mogla usmjeravati streljivo i omogućiti djelovanje po ciljevima na većim udaljenostima.