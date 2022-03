Nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da Ukrajina ima laboratorije za biološko i kemijsko oružje te je zatražio međunarodnu istragu, na Zapadu se nametnulo pitanje znači li to da je Rusija zapravo spremna upotrijebiti kemijsko oružje.

Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg tvrdnje Moskve nazvao je apsurdnima i lažnima.

"Stoga nas pomalo brine mogućnost da su oni ti koji to zapravo planiraju učiniti", rekao je Stoltenberg. Za njemački list Welt am Sonntag izjavio je da bi kemijski napad Rusije na Ukrajinu "bio ratni zločin".

Deutsche Welle stoga se pita bi li to bilo dovoljno da NATO intervenira. Poljski predsjednik Andrzej Duda za BBC je rekao da ako Vladimir Putin upotrijebi bilo koju vrstu oružja za masovno uništenje, to će "promijeniti igru".

"Sigurno će Sjevernoatlantski savez i njegovi čelnici morati ozbiljno razmisliti što učiniti jer u tom trenutku situacija postaje opasna", objasnio je Duda.

DW podsjeća da su u utorak na konferenciji pitali Stoltenberga bi li ruska upotreba kemijskog i biološkog oružja promijenila stav NATO-a. On im je odgovorio: "Predsjednik SAD i drugi saveznici su vrlo jasno dali do znanja da će oni, ako upotrijebe kemijsko oružje, platiti visoku cijenu."

Naglasio je da neće spekulirati o vojnom odgovoru, ali da je glavna odgovornost NATO-a osigurati obranu i zaštitu svih saveznika.

Raste zabrinutost i zbog upotrebe nuklearnog oružja ili incidenta u nekoj ukrajinskoj nuklearki. Najveća nuklearna elektrana u Europi - Zaporožja već je bila poprište sukoba.

Ukraine's regulatory authority said that staff at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant confirmed reports that the Russian military had detonated unexploded munitions left on the site following events on 4 March. The staff had not been informed beforehand, it added.