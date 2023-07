FOTO/VIDEO Traže se mrtvi i nestali, tisuće tona vode srušile se na zemlju: Stotine ljudi evakuirano zbog poplava i klizišta

Prema Ministarstvu unutarnjih poslova i sigurnosti, oko 882 ljudi evakuirano je diljem zemlje do 6 sati ujutro, no očekuje se da će broj evakuiranih porasti jer je brana u sjevernoj pokrajini Chungcheong u subotu ujutro preplavljena vodom.

Lokalne vlasti naredile su evakuaciju više od 7000 ljudi u jednom ili drugom trenutku, javljaju pokrajinske vlasti.

Od 9 ujutro više od 2.700 tona vode u sekundi ulazilo je u branu Goesan, maksimalnu količinu vode koju može ispustiti.

both philippines and south korea are experiencing floods because of the heavy rain, look at the damage it made. 💔



let's pray for the safety of everyone there. 🙏🙇 pic.twitter.com/fS0YjzXOwX