Južnoafričke vlasti istražuju smrt najmanje 17 ljudi pronađenih u popularnoj gostionici u East Londonu na jugoistočnoj obali zemlje, rekli su policijski dužnosnici u nedjelju.

Brigadir Tembinokosi Kinana je rekao da je policija obaviještena o incidentu u parku Scenery, oko tri kilometra udaljenom od središta grada. Po prvim podacima stradalo je 22 ljudi, no kasnije je to umanjeno na 17.

22 people died in an East London tavern, ENYOBENI, after a stampede. Cause investigated. Numerous injured. Emergency services and the police are still working on the scene. Forensic investigation underway. #SABCNEWS pic.twitter.com/rj3vPlXrzN