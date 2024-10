Julian Assange prvi put javno progovorio: "Donald Trump naredio je CIA-i da me ubije"

Ovo saslušanje organizirano je nakon što je PACE objavio izvještaj o Assangeovu slučaju, a u njemu stoji ocjena da je on bio politički zatvorenik, pa su pozvali svoju članicu Veliku Britaniju da istraži je li bio izložen nehumanom postupanju.

"Tranzicija iz pritvora u zatvoru maksimalne sigurnosti do govorenja ovdje velika je i duboka, iskustvo izolacije u maloj ćeliji teško je prenijeti. To vam oduzima osjećaj sebe samog", započeo je Julian Assange svoj iskaz pa nastavio: "Još nisam sasvim sposoban govoriti o onom što sam iskusio, tešku muku da ostanem živ. Izolacija je uzela svoj danak i od toga se pokušavam oporaviti. Ozbiljnost situacije potaknula me je da se obratim izravno vama. Prevalio sam dalek put i doslovno i figurativno. Prije rasprave želim zahvaliti odboru na rezoluciji koja je istaknula da je moje zatvaranje bilo opasan presedan."

Assange je potom upozorio da zbilja nije bilo potrebno imati sve te izjave, rezolucije, prosvjede i humanitarne akcije za njega, no da ih nije bilo, on ne bi nikada više vidio slobodu. Pravne zaštite pojedinca, upozorio je Assange, postoje samo na papiru, pa je bio potreban globalni napor da ga se oslobodi.

"Želim biti jasan – nisam danas slobodan jer je sustav funkcionirao, nego zato što sam nakon više godina priznao krivnju za novinarstvo i jer sam tražio informacije i jer sam informirao javnost o tim informacijama. Prešli su Rubikon kriminalizacijom novinarstva i slobodom govora koja postoji", naglasio je Assange i nastavio: "Kad sam osnovao WikiLeaks, imao sam san obavijestiti ljude kako svijet funkcionira kako bismo mogli imati bolji svijet. Tražili smo istinu o ratnim strahotama, nismo otkrili samo gdje se i kada to dogodilo nego i strukture iza njih. Kad smo objavili snimku američkog helikoptera koji razara iračkog novinara i spasitelje, to je šokiralo svijet, ali ljudi su se zainteresirali za to da američka vojska može upotrijebiti silu u Iraku."

Kako je išao progon

Zatim je opisao kako je prvotni progon nad njim i njegovom informatoricom iz američke vojske išao još za vrijeme predsjednika Barracka Obame, a u svemu je Amerikancima pomagala i Velika Britanija. Međutim, kad je Obamino ministarstvo pravosuđa utvrdilo da nije počinjen nikakav zločin, progon je obustavljen. No stvari se za Assangea dramatično mijenjaju nakon 2016. kad Donald Trump dolazi na vlast.

"Imenovao je dva vuka. Pompeo je pokrenuo kampanju odmazde i osvete i pod njegovom je naredbom CIA planirala ubiti me u ekvadorskoj ambasadi u Londonu i mi smo bili žrtve hakiranja i podmetanja lažnih informacija. Moja supruga i sin bili su ciljani. CIA-in agent slijedio je moju suprugu i dobili su naputak da uzmu DNK-a od mojeg šestomjesečnog sina. CIA je ciljala mene, moju obitelj i suradnike, izvan svoje nadležnosti", prepričavao je šokantne detalje Assange i upozorio je da su američke vlasti zauzele opasan novi stav: samo američki građani imaju pravo na slobodu govora, ali ne i Europljani, koji se, štoviše, u Europi moraju pridržavati američkih zakona.

"Prava novinara i izdavača u europskom prostoru ozbiljno su ugrožena. Transnacionalna represija ne može postati norma jer Vijeće Europe mora djelovati. Kriminalizacija prikupljanja informacija prijetnja je novinarima svugdje. Mene je država osudila jer sam objavio istinite informacije o toj državi dok sam boravio u Europi. Novinare se ne bi smjelo goniti zbog objavljivanja informacija, novinarstvo nije zločin", poručio je Assange. "Ono što se dogodilo meni ne smije se nikom drugom dogoditi."

Zahvalio je svima koji su se zalagali za njegovo oslobađanje. "Sloboda govora i sve što iz nje proizlazi na mračnom je raskrižju i osim ako se institucije poput ove ne probude, bit će prekasno. Neka interes manjine ne ušutkava glasove mnogih."