Borrell uputio oštru poruku: "On i njegov režim će odgovarati za Aleksejevu smrt"

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izrazio je najdublju sućut EU-a udovici Alekseja Navaljnog, Juliji Navaljnaji.

"Vladimir Putin i njegov režim će odgovarati za Aleksejevu smrt. Kao što je Julia rekla, Putin nije Rusija. Rusija nije Putin. Nastavit ćemo pružati podršku ruskom civilnom društvu i neovisnim medijima", objavio je Borrell.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya



Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny



As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin



We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI