Predsjednik SAD-a Donald Trump dosadašnjem državnom tajniku Rexu Tillersonu dao je otkaz. Zamijenit će ga bivši direktor CIA-e Mike Pompeo, piropćeno je službeno iz Bijele kuće.

Ovu informaciju na svom je Twitteru objavio i Donald Trump te napisao da će na mjesto direktorice CIA-e doći Gina Haspel te će biti prva žena na toj poziciji.



Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!