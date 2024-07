Biden izgubio živce i podivljao na demokrate, ubrzo mu je stigao još jedan udarac: "Ne želim slušati to sra**e!"

Američki predsjednik Joe Biden obrušio se na zastupnika Jasona Crowa tijekom subotnjeg razgovora s demokratskim dijelom Zastupničkog doma. Crow, inače demokratski zastupnik iz Kolorada, otvoreno je rekao da su birači zabrinuti zbog Bidenovog manjka energičnosti i snage kao i toga kako ga se percipira u ostatku svijeta.

Predsjednik Biden je Crowu, vojnom rendžeru koji je dva puta služio u Afganistanu i jednom u Iraku, rekao da zna da je zastupnik dobitnik Brončane zvijezde, kao i njegov sin Beau, ali da "on nije obnovio NATO".

Prema dva izvora poznata CNN-u, njihov razgovor je postao sporan kada je Crow uzvratio Bidenu da ga birači ne podržavaju kao čelnici NATO-a.

Na to mu je Biden rekao: "Ne želim slušati to sra*je" i da, ako Crow želi otići od njega, može. Crow je predsjedniku odgovorio da ne želi otići, ali mu je ljutiti Biden dobacio da slobodno to učini.

U odvojenom primjeru američki predsjednik odbrusio je i demokratskoj zastupnici iz Pennsylvanije Chrissy Houlahan koja je izrazila zabrinutost zbog ankete po kojima Biden nema potporu birača u njezinoj saveznoj državi.

Inače, Pennsylvania je jedna od ključnih država za osvajanje predsjedničkih izbora upravo zbog veliko broja demokratskih i republikanskih glasača. Biden joj je odgovorio kako ne vjeruje ni njoj ni anketama.

U međuvremenu, nov udarac Bidenu zdali su rezultati ankete, koju prenosi AP.

Pročitajte i ovo O nabavi cjepiva Odluka Europskog suda odjeknula uoči glasanja o Ursuli von der Leyen: "Tko je imao dvojbi, sada ih ima još više"

Prema novoj anketi Centra za istraživanje javnih poslova AP-NORC, gotovo dvije trećine demokrata smatra da bi se američki predsjednik trebao povući iz predsjedničke utrke i dopustiti stranci da imenuje drugog kandidata. Anketa, provedena nekih dva tjedna nakon Bidenovog neuspjeha tijekom debate s Trumpom, pokazuje da je samo oko 3 od 10 demokrata iznimno ili vrlo uvjereno da je predsjednik mentalno sposoban učinkovito obnašati dužnost predsjednika.

Anketa je provedena između 11. i 15. srpnja i većina je ispitanika dala svoje mišljenje prije subotnjeg pokušaja atentata na Donalda Trumpa. Nije poznato u kolikoj je mjeri točno ovaj događaj utjecao na stavove Amerikanaca.