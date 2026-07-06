J. D. Vance otkrio što su savjetovali Ukrajincima: "Rusi gotovo ništa više ne mogu postići na bojištu"

Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance izjavio je da Rusi gotovo ništa ne mogu postići u ofenzivnim operacijama.

"Rusi su danas u situaciji u kojoj zahvaljujući svojim ofenzivnim operacijama gotovo ništa ne mogu postići na bojištu, dok ukrajinski uspjesi pomažu stvoriti uvjete potrebne za okončanje rata", rekao je J. D. Vance u intervjuu za The Sunday Times, prenosi UNN.

Prema Vanceu, proučavajući rat između Rusije i Ukrajine, čini mu se očitim da bi, s obzirom na širenje dronova i tehnologije nadzora, za Ukrajinu bilo praktičnije držati položaje i iscrpljivati Rusiju nego pokretati skupe ofenzivne operacije za ponovno zauzimanje okupiranih teritorija.

"Ako se sjećate ljeta 2023., glavna točka spora bila je treba li Ukrajina pokušati veliku protuofenzivu. Gotovo cijeli zapadni svijet, uključujući predsjednika Bidena, vršio je pritisak na Ukrajince da pokrenu masovnu protuofenzivu, koja se kasnije pokazala kao strateška i taktička katastrofa", rekao je Vance.

Trumpova administracija, dodao je, naginje stavu da bi se Ukrajinci, uz pregovore, trebali što više usredotočiti na obranu.

"Ovaj pristup donio je mnogo više plodova jer je lakše biti u obrani nego u napadu. To je Ukrajincima omogućilo da bolje iskoriste svoju taktičku prednost. Iskreno, Rusi su sada u situaciji u kojoj je ono što mogu postići dugotrajnim ofenzivnim operacijama zanemarivo – i gotovo nikakvo. To bi nam moglo stvoriti prostor potreban da ovo privedemo kraju", izjavio je Vance.

Dodao je da Rusi plaćaju visoku cijenu za svaki kvadratni kilometar koji zauzmu. Prema njegovim riječima, to je zato što su SAD i NATO poticali Ukrajinu da se više usredotoči na obranu, što se pokazalo učinkovitim.