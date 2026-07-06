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J. D. Vance otkrio što su savjetovali Ukrajincima: "Rusi gotovo ništa više ne mogu postići na bojištu"

Piše I. H., 06. srpnja 2026. @ 11:32 komentari
J. D. Vance
J. D. Vance Foto: Afp
Trumpova administracija naginje stavu da bi se Ukrajinci, uz pregovore, trebali što više usredotočiti na obranu.
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