Neobične izjave Vancea i Rubija pokrenule nagađanja o raskolu u Trumpovoj administraciji zbog Irana

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao Memorandum o razumijevanju s Iranom kako bi se okončao višemjesečni rat, suočio se s oštrim kritikama proizraelskih političara i zagovornika.

U obranu sporazuma odmah je stao potpredsjednik JD Vance, koji je kroz medijsku ofenzivu istaknuo dobar napredak i postavljanje vrlo dobrih temelja za konačni dogovor, za čije postizanje dvije strane imaju rok od 60 dana.

Međutim, javni nastupi ključnih ljudi Trumpove administracije - potpredsjednika Vancea i državnog tajnika Marca Rubija - pokazali su značajne razlike u retorici, što je pokrenulo lavinu nagađanja o unutarnjem raskolu u Washingtonu.

Vance oštro prema Izraelu

JD Vance, koji je osobno predvodio pregovore s Iranom u Švicarskoj, upotrijebio je neuobičajeno teške riječi na račun Izraela zbog njihovog javnog protivljenja sporazumu. Poručio im je da su zemlja od devet milijuna ljudi te da ne mogu jednostavno ubiti svoj put iz rješavanja svakog pojedinog nacionalnog sigurnosnog problema koji imaju.

JD Vance Foto: Aaron Schwartz/POOL via CNP/INSTARimages.com

Potpredsjednik je sugerirao da izraelsko bombardiranje civilne infrastrukture u Bejrutu potkopava mirovne napore koje predvodi SAD, pri čemu je u Libanonu od početka ožujka ubijeno više od 4000 ljudi, a 1,2 milijuna je raseljeno.

Čak je i sam predsjednik Trump na samitu G7 u Francuskoj kritizirao Izrael zbog ciljanja stambenih zgrada, poručivši da ne moraju srušiti cijeli neboder pun civila svaki put kada traže nekog operativca Hezbollaha. Vance je stoga otvoreno pozvao izraelsku vladu da prestane napadati Trumpovu administraciju, podsjetivši ih da im je Trump trenutno jedini moćni saveznik preostao u svijetu, dok se Izrael suočava s globalnom izolacijom.

Marco Rubio, američki državni tajnik Foto: AP Photo/Kevin Wolf

S druge strane, državni tajnik Marco Rubio potpuno je izbjegao otvorenu kritiku Izraela te je umjesto toga branio njihovu vojnu kampanju u Libanonu, opisujući je kao opravdan odgovor na napade Hezbollaha, piše u svojoj analizi Al Jazeera.

Udari u Hormuškom tjesnacu i pitanje obnove Irana

Dok Vance zagovara pragmatičniji pristup i mogućnost novog, kooperativnijeg odnosa s Teheranom, Rubio drži znatno čvršću liniju. Razlike su posebno vidljive po pitanju vojnih sukoba u tjesnacu, s obzirom na to da su samo nekoliko dana nakon što je Rubio u Bahreinu izjavio da međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj naciji i da Iranu neće biti dopušteno naplaćivati pristojbe, SAD i Iran ušli u trodnevne uzajamne vojne udare zbog kontrole nad Hormuškim tjesnacom. To su prvi sukobi od potpisivanja memoranduma, a očekuju se tehnički pregovori kako bi se smirile napetosti na ruti kroz koju prolazi petina svjetske energije.

JD Vance Foto: IMAGO/Zoonar

Razilaženje postoji i oko financiranja obnove, jer je Vance javno sugerirao da bi regionalne arapske zemlje mogle pridonijeti fondu za obnovu Irana, dok je Rubio to odlučno odbacio rekavši da saveznici u Zaljevu neće financirati obnovu jer je ta mogućnost daleko u budućnosti.

Rubio je naglasio da iako žele dogovor, ne žele ga po svaku cijenu. Na koncu, dok je Rubio vodio razgovore o Libanonu koji su rezultirali okvirnim sporazumom kojeg su Hezbollah i Iran odbacili jer ne predviđa povlačenje izraelskih snaga, Vance je odstupio od ranijih obećanja SAD-a o uništenju iranskih balističkih kapaciteta, izjavivši da se nijednoj zemlji ne može zabraniti pravo na samoobranu.

Marco Rubio, američki državni tajnik Foto: POOL via CNP/INSTARimages.com

Bijela kuća odbacuje priče o raskolu

Zbog očiglednih razlika u porukama dvojice najviših dužnosnika, javnost se pita jesu li u Trumpovom kabinetu stvoreni suprotstavljeni tabori. Ipak, službeni Washington sve oštro demantira, a glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly poručila je kako postoji samo jedan tabor - tabor predsjednika Trumpa - te da cijela administracija u potpunosti stoji iza predsjednikovih napora da osigura da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje.

JD Vance Foto: IMAGO/Zoonar

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott nazvao je priče o podjelama između Rubija i Vancea lažnom naracijom, tvrdeći da je administracija u potpunosti usklađena.

Iz State Departmenta su također poručili da nema razmimoilaženja oko Libanona te da je cilj uspostava suvereniteta libanonske vlade na cijelom teritoriju. Sam Rubio također je odbacio tvrdnje o razmimoilaženju s potpredsjednikom, naglasivši da obojica slijede Trumpovo vodstvo.

Marco Rubio, američki državni tajnik Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Analitičari pak podsjećaju da dvojica dužnosnika povijesno predstavljaju suprotstavljene struje unutar Republikanske stranke, gdje Vance predvodi struju koja strane ratove smatra rasipanjem novca i života, dok je Rubio u Senatu izgradio karijeru kao zagovornik intervencionizma i oštrog stava prema Iranu i Rusiji. S obzirom na to da se obojica smatraju potencijalnim Trumpovim nasljednicima, njihove javne nesuglasice mogle bi dugoročno definirati smjer američke vanjske politike.