Javno istupio prvi crni špijun: ''Raditi za MI6 uzbudljivije je od filmova o Jamesu Bondu''

Rad za MI6 može biti uzbudljiviji od filmova o Jamesu Bondu, rekao je jedan od zaposlenika agencije u javnom istupu. Časnik, imenovan samo kao Kwame, rekao je da je tijekom svoje karijere vidio puno više od onoga što vidite u špijunskim filmovima.

Dodao je i kako popularni prikazi mogu ostaviti dojam da su svi koji rade u MI6 bijelci, pripadnici srednje klase i muškarci. "To nije istina", rekao je Kwame.

Zadatak MI6 je prikupljanje obavještajnih podataka u inozemstvu radi poboljšanja sigurnosti zemlje, s glavnim ciljevima zaustavljanja terorizma, ometanja aktivnosti neprijateljskih država i jačanja kibernetičke sigurnosti.

Kwame, prvi crni špijun koji je dao intervju za emitiranje, govorio je za BBC Radio 1Xtra iz sjedišta agencije u Londonu, u cilju regrutiranja više ljudi crnačkog i azijskog podrijetla.

"Uzbudljivije je od Jamesa Bonda", rekao je Kwame o svom radnom mjestu i dodao: "Vidio sam neke od najboljih stvari. Stvari koje će vas oduševiti. Morate se sami uvjeriti da biste vjerovali.''

Kwame, koji je sebe opisao kao direktora organizacijskog razvoja - odnosno direktora financija i ljudskih resursa, istaknuo je da je dio cilja regrutacije reći ljudima da svatko može raditi za MI6, bez obzira na etničku pripadnost ili podrijetlo.

"Problem je u tome što ako govorite o Jamesu Bondu to daje drugačiju konotaciju. Bojim se da vas navodi da mislite da su svi koji ovdje rade bijelci iz srednje klase, koji voze Aston Martin, koji vole žene i sve to. Ali to nije istina. Vidite da to nije nužno istina o meni'', kazao je Kwame.

Posebno je istaknuo ulogu žena. U stvarnome životu Q je voditeljica tehnologije agencije - ona je žena, kao i njezina zamjenica. "Imamo cijeli niz žena koje rade stvarno super stvari u tehnološkom prostoru," naglasio je Kwame.

Ljudi koji rade u MI6 nikome osim uže obitelji ne smiju reći tko je njihov poslodavac, a čak ni oni ne smiju znati ništa o njihovim svakodnevnim aktivnostima. Kwame je rekao da je svojoj ženi i sestri rekao gdje radi, ali ne i svojoj maloj djeci.

Kazao je da je rad u agenciji dobro plaćen, ali njegov pravi razlog za rad MI6 je, ističe, utjecaj koji može imati.