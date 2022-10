Djed koji je oteo unuku iz doma i odveo je u Srbiju, objasnio je zašto je to učinio.

"Moj sin je zbog posla platio susjedi da kćerku pričuva nekoliko dana. To je netko prijavio i Centar za socijalni rad u Osijeku ju je oduzeo. Imali su namjeru dati je na usvajanje. Morao sam to spriječiti. Gledao sam u njeno lice puno suza. Pokušao sam joj objasniti da je ne mogu voditi. Plakala je i molila: "Djede, molim te ne ostavljaj me!" Tad sam prelomio i odlučio odvesti je u Srbiju", izjavio je Miroslav Veršegi (65).

On je u lipnju svoju osmogodišnju unuku nakon druženja trebao vratiti u Dom u koji ju je Centar za socijalnu skrb smjestio kada je njezinim roditeljima 2021. oduzeto pravo na skrb.

No, umjesto toga krenuo je prema Srbiji i s djetetom u automobilu prešao granični prijelaz Šid. Odmah nakon poziva koji je djed uputio Domu obaviještene su nadležne institucije te je 65-godišnjak kazneno prijavljen, a određen mu je i istražni zatvor, no Hrvatska mu policija već dva mjeseca nije ušla u trag.

Za Kurir je pojasnio zašto je to učinio. "Učinio sam što sam učinio, ostavio sam u Hrvatskoj i kuću i posao samo kako bi unuka bila sretna. Dijete me tijekom svake posjete pitalo: "Djede, kada idemo kući?" Stalno sam govorio: "Drugi put." Nisam mogao više gledati u nesretno dijete, odlučio sam je odvesti kako bih zaštitio njene interese. Kada sam prešao granicu Srbije, javio sam domu da je dijete sa mnom, da ne brinu i da se više neće vraćati za Hrvatsku", kazao je za Kurir.

"Dijete više nećete vidjeti. Mi smo otišli u Srbiju": Poziv djeda koji je digao sve nadležne institucije i policiju na noge

"Nazivaju me otmičarem, no unuka je pored majke, gdje joj je i mjesto. Viđam je svakog vikenda i uživamo, šetamo, kupio sam joj i telefon. Ovdje je postala drugo dijete, konačno je sretna. Upisali smo je i u školu, malo ima problema sa ćirilicom, ali i to će naučiti", rekao je. Nastavio je svoju priču:

"Imali su namjeru da ju daju na usvajanje, morao sam to spriječiti, u Domu je bila godinu i pol", rekao je. "Sin je zbog toga prijetio socijalnoj radnici, zbog čega je odležao sedam mjeseci u zatvoru i ne može napustiti zemlju", napominje.

Dodaje da ga je posjetila policija u Srbiji, te da je inspektor nakon razgovora s njim vidio i dijete te ustanovio da "tu za njega nema posla". U CZR u Osijeku je podnio zahtjev da se dijete vrati.

Za njim je trenutno na snazi tjeralica te mu je rješenjem nadležnog Županijskog suda određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Inače, djevojčica je državljanin i Srbije i Hrvatske.