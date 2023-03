Japan je izvijestio da je uništio novu raketu koju je lansirao u utorak prema svemiru jer se motor drugog stupnja letjelice nije uspio upaliti.

Raketa H3, visoka 57 metara, lansirana je u utorak iz svemirskog centra Tanegashima Japanske agencije za istraživanje svemira (JAXA) nakon što je prošlog mjeseca obustavljeno lansiranje.

H3 je sa sobom u orbitu ponio ALOS-3, satelit za promatranje i upravljanje u katastrofama koji je opremljen i za otkrivanje lansiranja sjevernokorejskih balističkih raketa.

No JAXA je navela da je nakon kvara na motoru poslala signal za samouništenje rakete, što je udarac za nastojanja Japana da proširi pristup svemiru i bude konkurentan na globalnom tržištu lansiranja raketa koje je uzburkala kompanija SpaceX Elona Muska.

WATCH: "Destruct command has been transmitted to H3 because there was no possibility of achieving the mission."



