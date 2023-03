Rusko ministarstvo obrane objavilo je video lansiranja rakete Kalibr s podmornice Petropavlovsk-Kamčatski u Japanskom moru na obalni cilj.

Rusko ministarstvo obrane u petak je objavilo video ispaljivanja raketu Kalibr s podmornice Petropavlovsk-Kamčatski u Japanskom moru na obalni cilj.

Lansiranje je izvedeno danju. Snimka također prikazuje kako raketa pogađa zadanu metu, prenosi Tass.

"Raketa Kalibr pogodila je zadanu metu u taktičkom polju Syurkum u regiji Khabarovsk u očekivano vrijeme", priopćilo je ministarstvo.

🇷🇺 NEWS



🇷🇺 submarine "Petropavlovsk-Kamchatsky" fired a cruise missile "Caliber" from the Sea of Japan 🇯🇵, at a ground target, as combat training.



The firing range exceeded 1 thousand kilometers.



CONCLUSION: We, again, have lights in Kyiv 🇺🇦: Russia’s🇷🇺 Navy is a rusty bucket. pic.twitter.com/fDLSVDnNOo