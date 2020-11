Janez Janša, slovenski premijer, ovaj put ne želi čestitati pobjedniku predsjedničkih izbora u SAD-u dok sve ne bude službeno. Prije tri dana nije tražio službenu potvrdu kad je pobjednikom hladno proglasio Donalda Trumpa.

Janez Janša, slovenski premijer, bio je prvi europski čelnik koji je još u izbornoj noći, odnosno u srijedu ujutro po našem, vremenu, požurio proglasiti Donalda Trumpa pobjednikom američkih izbora. Danas, tri dana kasnije, kada je postalo jasno da je Joe Biden novi predsjednik SAD-a, Janša opet tvita. Ali ovaj put, za razliku od većine europskih i svjetskih čelnika, ne čestita.

"Zanimljivo. Žalbe su uložene u svim su državama SAD-a s tijesnim ishodom. Sudovi još nisu ni počeli odlučivati. Unatoč tome, mainstream mediji (a ne neko službeno tijelo) proglasili su pobjednika. Čestitke sa svih strana. Vladavina prava i to", tvitnuo je slovenski premijer zaključivši svoje misli smajlijem.

Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izzidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to 😀