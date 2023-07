VIDEO Snažna eksplozija pogodila grad pod ruskom okupacijom: Ranjeno više od 20 osoba

Čelnik regije Donecka kojeg je imenovala Moskva Denis Pušilin rekao je na svom Telegram kanalu u srijedu ujutro da je dvoje djece među ozlijeđenima u napadima na grad koji su ruske snage preuzele 2014. godine.

"Eksploziju je osjetila većina stanovnika Makivke i Donecka", rekao je. Prema Pušilinu, oštećene su stambene zgrade, bolnica, škole i dječji vrtić.

Na ukrajinskom Telegram kanalu StratCom objavljena je mobitelska snimka snažne eksplozije u gradu i tvrdi se da je riječ o udaru na rusku vojnu bazu. Ukrajinci su rekli da je eksplozija tako jaka jer je tijekom granatiranja pogođeno skladište goriva ili streljiva.

Prema ruskim vojnim blogovima, za granatiranje su korištene topničke rakete HIMARS koje je Ukrajina dobila od SAD-a.

A large explosion is reported in occupied #Makiivka, Donetsk region. Local media published a video of the explosion. pic.twitter.com/g5TydjUalL