FOTO/VIDEO Izraelske snage na krvavom pohodu: Dronovima ih lovili i ubijali

Vojska je rekla da su snage granične policije ubile Vasema Hazema, šefa Hamasa u Jeninu koji je bio uključen u pucnjavu i bombaške napade na palestinskom teritoriju.

Dva druga Hamasova napadača koji su pokušali pobjeći iz automobila u kojem su svi putovali ubijena su dronom, navodi se. U vozilu su pronađeni oružje, eksploziv i velike količine gotovine, rečeno je. Iz Hamasa se zasad nisu oglasili.

U selu Zababdeh, nedaleko od Jenina, izgorjeli automobil izbušen rupama od metaka stajao je uza zid gdje se vozač zaletio vozilom nakon što ga je progonila jedinica izraelskih specijalnih snaga, rekli su stanovnici.

Automobil koji je izgorio u izraelskom napadu Foto: Afp

Stanovnik sela Saif Hanam (25) rekao je da je jedan od dvojice muškaraca koji su pobjegli iz vozila ubijen neposredno ispred svoje kuće malim udarom drona koji je razbio prozore, dok je drugi muškarac ubijen nedaleko.

Hanam je rekao da su izraelske snage uklonile tijela, ali su velike lokve krvi ostale na tlu gdje su, kako je rekao, muškarci ubijeni.

Palestinski dječak gleda lokvu krvi u Zababdehu Foto: Afp

Incident se dogodio dok izraelske snage nastavljaju operaciju velikih razmjera koja uključuje stotine vojnika i policajaca, a pokrenuta je u ranim jutarnjim satima u srijedu u Jeninu i Tulkarmu, još jednom nestabilnom gradu na sjeveru Zapadne obale, kao i u dolini Jordana.

Izraelski oklopni transporteri potpomognuti helikopterima i bespilotnim letjelicama upali su u Jenin i Tulkarm u petak, dok su oklopni buldožeri uništavali bombe uz cestu koje su postavile militantne skupine.

Eskalacija neprijateljstava na Zapadnoj obali odvija se dok borbe između izraelskih snaga i militanata Hamasa još uvijek traju u Pojasu Gaze, gotovo 11 mjeseci otkako su počele, a sukobi s pokretom Hezbolah kojeg podržava Iran u izraelsko-libanonskom graničnom području su se intenzivirali.

