VIDEO Hamas mu je pobio obitelj, ali ono što je ovaj Izraelac potom poručio dirnulo je ljude u cijelom svijetu

Izraelski mirovni aktivist Maoz Inon prije tjedan dana izgubio je oba roditelja u napadu palestinskih militanata na Izrael, međutim, on ne traži osvetu.

Bilha i Yakovi Inon ubijeni su u prvom danu Hamasovoga napada, 7. listopada u svom kibucu u Netiv Ha'Asari, sjeverno od Gaze. Njihov sin je za BBC danas dao intervju koji ljudi diljem svijeta opisuju kao inspirativan zbog pomirljive poruke koju je poslao.

Pročitajte i ovo Incident u eteru VIDEO Novinaru koji se javljao iz Izraela u kadar upao agresivni muškarac: "Pretvorit ćemo Gazu u prah! Prah!"

"Ne plačem za svojim roditeljima. Plačem za onima koji će izgubiti živote u ovom ratu. Moramo zaustaviti rat. Rat nije rješenje. Molim vas, molim sve gledatelje i slušatelje, da poduzmu sve što je u njihovoj moći da izvrše pritisak na sve koji su relevantni, da se odmah zaustavi rat, da se zamrzne situacija", poručio je.

"I'm not crying for my parents - I am crying for those who will lose their lives in this war. We must stop the war."



Powerful testimony from @maozinon on @BBCNews - just days after his parents, Bilha and Yakov, were killed by Hamas. pic.twitter.com/xk9iWEONhi