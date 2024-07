VIDEO Odmazda Izraela, izveli zračni napad: "Ovo je brutalna agresija"

Izraelski borbeni zrakoplovi pogodili su u subotu vojne ciljeve u luci Hudaida u Jemenu, objavila je izraelska vojska, dan nakon što je bespilotna letjelica koju su lansirali hutisti pogodila izraelsko ekonomsko središte Tel Aviv.

Vrhovno političko vijeće jemenskog hutističkog pokreta ubrzo je zaprijetilo da će doći do "učinkovitog odgovora" na izraelske zračne napade.

Televizija Al-Masirah, glavna televizija hutista, izvijestila je da su napadi bili usmjereni na lučka naftna postrojenja i da je bilo žrtava.

Izraelski vojni dužnosnik priopćio je da su pogođene dvije mete uključujući energetsku infrastrukturu. Izrael je informirao svoje saveznike uoči napada koji su izveli borbeni zrakoplovi F-15 i sigurno se vratili u Izrael.

BREAKING:



2 days ago, the Houthis in Yemen carried out their first ever deadly drone attack against Israel.



Now, Israel has answered with their first ever missile strikes against the Houthis.



The largest port of Yemen is now completely engulfed in flames. pic.twitter.com/qajK442Sk9