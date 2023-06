"Dobar dan, tko je ovdje profesor?" Ušao na predavanje i izvadio nož, izbodeni profesor i dvoje studenata

Profesor i dvoje studenata izbodeni su u srijedu tijekom predavanja o rodnim pitanjima na sveučilištu u kanadskom gradu Waterloou, a osumnjičeni za taj zločin je u pritvoru, priopćila je policija. Rane nisu bile opasne po život, objavili su iz policijske uprave te dodali da motiv napada na Sveučilištu Waterloo nije odmah jasan, iako su osumnjičenika ispitivali istražitelji.

Pročitajte i ovo Večeras u Provjerenom Horor u zagrebačkom naselju: Susjed hoda gol po zgradi, baca smeće, a sad je počeo rušiti vanjski zid

Zamjenica Regionalne policijske službe Waterloo, Shaena Morris, rekla je da "u ovom trenutku nema daljnje prijetnje javnoj sigurnosti ni u studentskom kampusu ni izvan njega u široj zajednici", prenosi AP.

Nick Manning, pomoćnik potpredsjednika komunikacija Sveučilišta Waterloo, identificirao je osumnjičenika kao člana "sveučilišne zajednice", ali je odbio potvrditi da je osoba student. Dodao je i da se ubod nožem dogodio na predmetu filozofije, koji se, prema internetskoj stranici sveučilišta, fokusira na rodna pitanja.

Kanadska policija, ilustracija (Foto: Getty) (Foto: Getty)

"Cijela naša zajednica zaista je zabrinuta da bi se ovo dogodilo ovdje. To je veliki šok", rekao je Manning novinarima.



Yusuf Kaymak, student koji pohađa satove rodnih pitanja, opisao je napad za CTV News. "Tip je zapravo ušao i pitao učitelja je li on profesor, on je rekao 'da'. Zatim je tip izvadio nož i nakon toga su svi samo istrčali", rekao je Kaymak te dodao da je u predavaonici u to vrijeme bilo oko 40 studenata.



Nastava zakazana za srijedu navečer u Hagey Hallu, gdje se dogodio napad, otkazana je, ali sve ostale aktivnosti kampusa nastavit će se kao i obično, objavilo je sveučilište.