Tisuće holivudskih televizijskih i filmskih scenarista stupit će u štrajk u utorak nakon što su pregovori o plaćama s velikim studijima ostali neriješeni.

Trogodišnji kolektivni ugovor, kojim je bilo obuhvaćeno 11.500 scenarista, istekao je 1. svibnja, a razgovori o novom, koji su trajali nekoliko tjedana, nisu urodili plodom.

Stoga, kako je ranije i bilko najavljeno, slijedi štrajk američkog Saveza scenarista, prvi u 15 godina, s više od 9000 pisaca, gotovo 98 posto članova i članica s pravom glasa, koji će napustiti svoja radna mjesta, a mogli bi im se pridružiti još mnogi.

Scenaristi su tražili paket povećanja kompenzacije u vrijednosti od gotovo 600 milijuna dolara što uključuje povećanje minimalne plaće i veće preostale isplate od streaminga, zajedno s povećanim zdravstvenim i mirovinskim doprinosima.

Kasnonoćne emisije bi mogle biti zaustavljene od ponoći, dok bi snimanje emisija i filmova moglo biti odgođeno.

Oko dvije milijarde dolara izgubio je Hollywood kad su scenaristi štrajkali 100 dana pa se štrajk iz 2007. protegnuo na 2008. godinu. Danas bi se taj iznos uvećan za inflaciju mogao popeti na tri milijarde dolara, a industrija se u međuvremenu radikalno promijenila.

Ovog puta sukobljavaju se sa Savezom filmskih i televizijskih producenata koja predstavlja glavne studije, uključujući Disney i Netflix, a traže veće plaće i veći udio profita od streaminga.

Ključna pitanja u razgovorima bila su koliku plaću scenaristi trebaju dobivati za emisije koje često ostaju na streaming platformama godinama, kao i budući utjecaj umjetne inteligencije na pisanje.

Studiji su zajednički rekli da moraju smanjiti troškove zbog financijskih pritisaka, uz napomenu kako su sveukupne "preostale" isplate scenaristima dostigle najvišu razinu od 494 milijuna dolara u 2021.

Writers are asking for less than 2% of Hollywood profits.



Now, it’s time we show these corporations what union power looks like in 2023. THE STRIKE IS ON. pic.twitter.com/zbRK35CnVq