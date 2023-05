U Europu je stigao u 16. stoljeću, danas ga je jela gotovo cijela Hrvatska. Priprema se na salatu, kao prilog, ali i na žlicu. Grah je nekada bio jeftina, ukusna i "radnička hrana" – a to čarobno zrno ostalo je ukusno i češće bi nam trebalo biti na jelovniku.

"Treba grah što više jesti. To su najzdraviji vitamini to je snaga." Snaga koja je iz Amerike stigla u Europu. Visoki, niski, crveni, bijeli... ima nekoliko desetaka vrsta. Pripada u obitelj mahunarki, a stoljećima hrani čovječansto.

"Na grahu smo odrasli jer što će majke naše u prošlo vrijeme kuhati nego grah", poručuju građani u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Lare Švigir.

Ova "neglamurozna" namirnica trebala bi češće biti na našim tanjurima. Bogata je vlaknima.

"Dobar je izvor proteina. Ima nezanemarive količine vitamina i minerala. Bogat je ugljikohidratima, oni su uglavnom složeni", kaže Sebastijan Orlić, nutricionist.



A teško da ga se previše može naći na jelovniku.

"Kao takva su vrlo preporučljiva kod ljudi koji žele izgubiti masnu masu jer povljno utječu na sitost. Sve mahunarke u koje spadaju i grahorice bi bilo preporučljivo jesti svaki dan. to je porpilično jeftina namirnica", pojašnjava nutricionist.

Cijene mu se drastično mijenjaju

No cijene mu se drastično mijenjaju. Domaći grah poskupio je jer ga ima sve manje. Ove godine za kilogram izdvojit će se prosječno 5 do 6 eura, prošle godine cijene su se kretale između 4 i 5 eura, a 2021. godine od dva do tri eura. Jeftinije prolazimo u trgovinama gdje prevladava uvozni grah.

Sada je idealno vrijeme za njegovu sadnju. Tlo mora biti dovoljno toplo kako bi sjeme moglo proklijati i započeti rast.

"U maju sad mu je vrijeme da u zemlju ide. Zavisi od vremena ako je lijepo vrijeme u osmom mjesecu je gotov. Brige ima dosta", kaže poljoprivrednica Marija Smolčić.

Ima i puno načina na koje se može pripremiti, a koji god da izaberete - teško da ćete pogriješiti. Grah su prije najviše konzumirali siromašni. Ali - brzo je osvojio simpatije i imućnih i mladih i starijih.

"Vojnički je najbolji. Ovo više volim nego janjetinu. Ozbiljno", kaže Nino.

Danas se dijeli kao simbol - prave radničke hrane.

