Još jedno tijelo je izvučeno iz ruševina zgrade u gradu Surfside nedaleko od Miami Beacha, pa broj poginulih sada iznosi 79 osoba, dok se 61 osoba i dalje vode kao nestale.

"Ovo je zapanjujući i potresan broj koji na sve nas utječe vrlo duboko", rekla je gradonačelnica Miami-Dadea Daniella Levine Cava na brifingu za novinare u petak.

Nakon što je danima trajala potraga za preživjelima, vlasti su donijele odluku o prekidu akcije pružanja pomoći. Više nisu u potrazi za preživjelima, već žrtvama.

Zgrada Champlain Towers South sa 130 stanova, od kojih je oko 80 imalo stanare, djelomično se srušila prije 15 dana, a nesreća se dogodila u dva sata ujutro.

Ostatak zgrade prije nekoliko dana je kontrolirano srušen. Još uvijek nije jasno zašto se zgrada koja je izgrađena 1981. godine urušila.

Brojni znanstvenici iz Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) stigli su u Surfside kako bi potražili odgovore.

"NIST je postigao značajan napredak u označavanju i transportu dijelova forenzičkih dokaza s ruševina", dodala je gradonačelnica.

"Prikupili su više od 200 dokaza, a dio ih je poslan znanstvenicima iz laboratorija za mjerenje fizike u Washingtonu kako bi pomogli u analizi."

Mačak Binx, čiji su vlasnici živjeli na 9. katu urušene stambene zgrade, pronađen je živ i zdrav nakon više od dva tjedna od tragedije. Pronašli su ga volonteri koji inače brinu za napuštene mačke na tom području, pojasnila je gradonačelnica Levine Cava. Binx je u petak vraćen obitelji.

"Drago mi je da će ovo malo čudo baciti barem malo svjetla na život obitelji koja pati", kazala je gradonačelnica, piše Miami Herald.



After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.



Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG