U Vatikanu je završio skup posvećen sprječavanju seksualnog zlostavljanja maloljetnika unutar Crkve. U završnom obraćanju, Papa je obećao konkretne korake u borbi protiv zlostavljanja i zataškavanja, no žrtve nisu zadovoljne. Je li ovaj skup pronašao ključ koji bi ojačao njihovo povjerenje?

Iz Vatikana uživo u Dnevniku Nove TV izvijestila je Ivana Petrović.

Što se samog pape Franje tiče, to se vidi kad on govori. Gledala sam ga svih ovih dana. On bi najradije od srca da može, već jučer, sasjekao sve to skupa i cijeli taj problem. Međutim, Papa u cijeloj priči nije sam.

Tu su mnogi ključevi, mnoge komplicirane brave koje treba otključati i koje treba podmazati da bi se otvorila srca žrtava seksualnog zlostavljanja svećenika, i onih za koje javnost zna, ali i onih koji još uvijek o tome šute. Papa je donio smjernice, jedan poduži dokument koji ima svoje teološko i pravno uporište i koji se odnosi na jako puno točaka.

Izdvojila bih odlučnost Crkve da se obračuna sa zlostavljanjem unutar katoličke Crkve. Crkva neće štedjeti napor da sve zlostavljače dovede pred lice pravde. Te se smjernice također odnose i na bolju formaciju i na bolju regrutaciju svećeničkih kandidata i na psihološku pomoć žrtvama zlostavljanja.

Čini mi se da su te smjernice samo razrada onih koje je papa Benedikt donio u paketu svojih povijesnih zakona kojima je nakon irskog slučaja obvezao katoličku Crkvu na momentalnu suradnju sa svjetovnim tijelima kaznenog progona.

No, ono što vidim i što mi se ne sviđa, a što se da zaključiti iz ovih smjernica i svih brifinga za novinare ovih dana, jest da se zlostavljanje potpuno odvaja od tzv. lavanda subkulture, kako je ovdje zovu, a koja je uzrok svih tih problema. Ukoliko Crkva to ne bude spojila i ne bude išla u razgradnju te strukture svojim instrumentima koje ima, ovaj će skup ostati samo jedan dobar PR potez.

Ukoliko u to krene, ovaj skup doista možemo nazvati i povijesnim i proročkim. Katolička Crkva u tom slučaju ima pravo reći – da, mi katolička Crkva smo jedina hijerarhijska organizacija koja se uhvatila u koštac s problemom pedofilije. I može biti, štoviše, okidač za druge žrtve da krenu vršiti pritisak na neke druge institucije.

Sjetimo se samo slučaja od prije par godina, kada je slučaj Savile zapravo otkrio da je cijeli britanski i medijski i bankarski i politički establišment pedofilski.

Sveta Stolica može puno napraviti u tom pogledu. Ona je međunarodni pravni subjekt, ona poštuje međunarodno pravo. Ona djeluje po postulatima međunarodnog prava. Ona ima sve instrumente i simpozija i forma koji može sazvati, inicirati, organizirati i može pritiskati svjetovne vlasti da se produže zastarni rokovi za kažnjiva djela pedofilije kako bi svi pedofili u jednom dugom zastarnom roku bili izvedeni pred lice pravde i bili za to pravedno kažnjeni.

Bila je riječ i o medijima. Poziva se medije na suradnju. Kolegica Veronika, ugledana vatikanistica, koja desetljećima prati Vatikan je na okruglom stolu pozvala biskupe na sve veću transparentnost i na što bolju komunikaciju s novinarima. Novinari nisu neprijatelji Crkve. Ali što su prema novinarima transparentniji, to će novinari manje nagađati.

Ilustracije radi, osvrnula bih se na jedan slučaj . Kardinal Cupić kojeg je Papa stavio za šefa organizacijskog odbora ovog skupa, je sad već bivšeg kardinala McCarricka, sad laika, do prije nekog vremena dizao u nebesa. On mu je dodijelio prije deset godina nagradu ''Spirit of France'' i zahvaljivao mu. McCarrick je bio šampion protiv zlostavljanja, a sam je punih 30 godina zlostavljao dječake. To je paradigma koja se treba demontirati i Crkva je na neki način mora razgraditi.

Neprijatelji Crkve, kako je rekao papa Benedikt, nisu nikakvi vanjski neprijatelji, nisu mediji. Neprijatelji Crkve su grijesi same Crkve.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr