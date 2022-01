Koji je stav oko rješenja ukrajinske krize zauzeo hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na sastanku u Moskvi, za Dnevnik Nove TV izvijestila je urednica vanjske politike Ivana Petrović.

Ministar Gordan Grlić Radman, kazala je Ivana Petrović, zauzeo stav svih EU i NATO članica, a to je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, ali istodobno je rekao da Hrvatska vidi rješenje ukrajinske krize isključivo kroz provedbu Sporazuma iz Minska, koji su jedina mirovna platforma koja je prihvaćena od Vijeća sigurnosti, dakle, postala je i dio međunarodnoga prava.

"Dobro je da je ministar Grlić Radman ovako artikulirano demantirao narativ oko Oluje koji je izrekao Sergej Lavrov prije par dana na godišnjoj konferenciji za novinare. To nije prvi put da se koristio taj narativ - on se dosta vidi i piše i po ruskim medijima. Rekla bih da je narativ oko Oluje iz usta Sergeja Lavrova,vrlo iskusnog diplomata, prije svega uperen prema Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega jer je to bila operacija koja je izvođena pod pokroviteljstvom SAD-a", pojasnila je Petrović te dodala kako bi je trebalo razmotriti u kontekstu činjenice - kako oni tvrde da SAD intenzivno naoružava Ukrajinu.

Rusija provodi široku diplomatsku operaciju

"Riječ je o jednoj širokoj diplomatskoj operaciji koju Rusija provodi već neko vrijeme od Poljske preko Baltičkih zemalja, Ukrajine, Bjelorusije, pa sve do Balkana, potpomognuto obavještajnom, i kako vidimo vojnom komponentom, koja mnogima baš ne ulijeva nadu. U tu diplomatsku operaciju su vrlo dobro ukalkulirali i zaokret njemačke politike prema Rusiji", istaknula je Petrović te podsjetila kako u utorak u Moskvu dolazi njemačka ministrica vanjskih poslova, koja je poručila da će napadne li Rusija Ukrajinu - to skupo platiti.

Njemačka ministrica dolazi s monetom obnove Normandijske skupine, dakle riječ je o četiri zemlje: Njemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija, koje bi trebale raditi na provedbi Sporazuma iz Minska, s tim da Njemačka već unaprijed optužuje Rusiju da opstruira oživljavanje Normandijske platforme.

Rusija optužuje Ukrajinu da ne provodi Sporazum iz Minska, da ne provodi ono što je tamo napisano, prije svega da ne provodi Zakon o općem oprostu i nacionalnim zakonima derogira sve što je napisano u toj međunarodnoj platformi, tako da je to jedan ping-pong.

Što se Hrvatske tiče, bivši veleposlanik Azimov u ponedjeljak navečer je izrekao zanimljivu tezu, a to je da je Hrvatska most Rusije prema Europskoj uniji što se tumači tako da se Rusija što se tiče vanjske politike prema Balkanu vraća u jednu osuvremenjenu inačicu onoga što je rekao davno prvi veleposlanik Ruske Federaciju u Zagrebu Leonid Kerstedžijanc, kada je kazao da će to biti vanjska politika jednom nogom u Zagrebu, a drugom u Beogradu.''

Lavrov vidi da se hrvatski narod u BiH diskriminira

Na sastanku u Moskvi je bilo riječi i o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.

Ivana Petrović otkriva o čemu će Grlić Radman u Moskvi pričati sa domaćinom: "Prije tri dana je ministar Lavrov izrekao narativ vrlo neugodan za Hrvatsku"

Predstavljen Diplomatski pečat: "Svih velikih vojnih operacija poput Bljeska i Oluje ne bi bilo bez diplomatske pripreme"

Lavrov je tako jasno rekao, istiće Petrović, da vidi da se diskriminira hrvatski narod u BiH, oni ostaju pri svojoj politici od prvog trena, koja je vrlo konzistentna, a to je cjelovita Bosna i Hercegovina s tri konstitutivna naroda, a istodobno nije propustio poslati još jednu poruku Sjedinjenim Američkim Državama, rekavši da se pod patronatom SAD-a difamira Republika Srpska, ali o bilo kakvom separatizmu RS, ili izlasku RS-a, nije bio riječi.

"Rekao je i da se nada da Europska unija neće tretirati Balkan kao svoju zonu utjecaja, što samo potvrđuje tezu da je riječ o jednom malom euroatlantski još do kraja neintegriranom prostoru u srcu Europe u kojem su ulozi velikih sila - veliki", zaključila je Petrović

