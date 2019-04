U Berlinu se u ponedjeljak održava sastanak o zapadnom Balkanu.

Predsjednike i premijere zemalja regije, među kojima će biti i hrvatski premijer Andrej Plenković, ugostit će njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Glavna tema bit će odnosi Srbije i Kosova pa ne čudi što u Njemačku putuju i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Uoči sastanka poručuju da nemaju velika očekivanja.

"Naša pozicija, naša situacija nije nimalo laka, nimalo jednostavna ali što sad. Nije to prvi put i drugo, računam, Merkel i Macron su veliki, ozbiljni ljudi, oboje cijenim izuzetno, zaista ih veoma poštujem i vjerujem da će pronaći jedan balansiran pristup", kazao je Vučić.

Iz Berlina se o tome što se može očekivati od sastanka u ponedjeljak za Dnevnik Nove TV javila Ivana Petrović.

"Nitko od sutrašnjeg sastanka ne očekuje nekakav spektakularan, bitan i konkretni rezultat. Angela Merkel je ovaj sastanak sazvala iz dva razloga.

Prvi je geopolitički, a to je rastući utjecaj Turske i Rusije na zapadnom Balkanu, odnosno u tom jednom malom, euroatlanski neintegriranom dijelu u srcu Europe. Drugi je razlog taj što ona želi da se uoči euroizbora, do formiranja nove Komisije, razgovor između Kosova i Srbije ipak nastavi.

Ona za to, prije svega, želi senzibilizirati predsjednika Macrona koji, kako znamo, nema tu poziciju. On smatra da proširenja ne treba biti do daljnjega. On je za politiku usidrenja i on zapadni Balkan i proširenje kao takvo uopće ne spominje u svojim govorima.

Hrvatska je za nepovredivost granica

Što se tiče pozicije Hrvatske, ona je na poziciji Njemačke, najsličnije poziciji Njemačke. To je nepovredivost granica - Hrvatska je protiv izmjena granica. Međutim, pozicije Srbije i Kosova su posve različite.

Srbija kaže da ona ne želi nastaviti pregovore ukoliko Kosovo ne ukine oporezivanje jer je to temelj i ispod toga ne idu. Tachi je rekao, uoči dolaska u Berlin, da će tražiti od Angele Merkel da se Kosovu priključi Preševska dolina.

Na sastanak je pozvana i Federica Mogherini, visoka predstavnica za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Pregovori između Kosova i Srbije njezin su veliki fijasko. Ona je ovdje pozvana čisto po funkciji koju će obnašati još neko vrijeme. Mogherini se, očito, upustila u jednu avanturu kojoj nije dorasla ni po znanju ni po spoznaji.

Sutra se očekuje da se nešto pokrene i da se podgrije ideja zapadnobalkanske nade da će oni ući jednoga dana u Europsku uniju, ali prije svega da se riješi između Kosova i Srbije otvoreno pitanje, a to neće biti lako", kazala je Petrović.

