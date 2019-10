Završen je summit Europskog vijeća u Bruxellesu. Najspornija tema bila je otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Nekoliko zemalja blokiralo je donošenje te odluke. Iz Bruxellesa je za Dnevnika Nove TV reporterka Ivana Petrović analizirala posljedice ovakve odluke Europskog vijeća mogu biti dalekosežne.

''Ovo je bila pogrešna odluka, mogu to slobodno tako reći, odnosno nedonošenje odluke o otvaranju pregovora iz kuta Hrvatske i svih nas, a bilo nas je tamo pet šestina za, nije bila dobra'', rekao je premijer Andrej Plenković nakon što je nekoliko zemalja na summitu Europskog vijeća u Bruxellesu blokiralo otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

''Uvjerljiva većina željela je otvoriti pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, ali takva odluka traži jednoglasnost, a toga nije bilo. Zato će se EU vratiti tom pitanju prije zagrebačkog summita u svibnju 2020.'', rekao je Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća.

Propali su svi prijedlozi, ponajprije prijedlog finskog predsjedništva i Angele Merkel da se da Sjevernoj Makedoniji datum početka pregovora, a da Albanija malo pričeka. Na to bi pristale Danska i Nizozemska, koje su blokirale ovaj proces, no ne i Francuska. Premijer Plenković je kazao da se čuo s premijerom Zaevom i da ovih dana možemo u Sjevernoj Makedoniji svašta očekivati. Ne bi me čudilo da se tamo dogodi neki lom. To je zemlja koja je sve uložila, koja je ozbiljne stvari napravila, promijenila ime države, državne simbole, koja je i u svoj ustav uvela albanski jezik kao ravnopravan makedonskom i koja je, u konačnici, dovodila u pitanje svoj identitet i sve karte uložila u taj datum početka pregovora s Europskom unijom.

Posljedice mogu biti svakakve. Sjeverna Makedonija je država koja se nalazi u jednom sigurnosno vrlo trusnom području. Nalazi se među prvima na udaru potencijalne migrantske krize, ako se Erdogan odluči pustiti dio migranata prema Europi. To je, u konačnici, zemlja i koja se nalazi na križištu energetskih puteva u geopolitičkom miješanju karata između Rusije i Zapada.

Dakle, posljedice ove odluke mogu biti svakakve. Zašto to Macron radi? Macron to radi isključivo zbog svojih unutarnjih političkih pitanja. Za proteklih Europskih izbora proširenje je bila glavna tema svih stranaka koje su se u Francuskoj natjecale za Europski parlament.

Francuzima ne znači ništa, ali Makedoncima...

Biračko tijelo Marine Le Pen počelo je jačati i on je odlučio za ovaj potez, nije se odlučio da kao državnih francuskoj naciji objasni da jedan početak datuma pregovora za Francusku ne znači apsolutno ništa, a za Sjevernu Makedoniju doista znači mnogo.

Ovo je prilika za Hrvatsku, kao članicu, da na summitu za vrijeme predsjedanja, koje će biti u svibnju, doista nešto učini, da doista potegne da Sjeverna Makedonija dobije barem datum početka pregovora. Ako ne to, onda barem da se Europskoj komisiji naloži da krene raditi pregovarački okvir sa Sjevernom Makedonijom. I ne zaboravimo, Sjeverna je Makedonija u našem susjedstvu i bilo kakav nered tamo može posljedica i za nas i zakomplicirati nam, ionako prilično kompliciran, život.

