Politička bura u Italiji: Vlada tvrdi da nije sudjelovala u napadima na Iran

Italija je u srijedu odbacila izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da su stotine američkih zrakoplova poletjele iz američkih baza u Italiji kako bi podržale vojne operacije protiv Irana, rekavši da je Rim odobrio samo tehničke i logističke letove.

Rutte je, govoreći za televiziju Fox News, naveo Italiju kao primjer europske podrške SAD-u i rekao da je 500 američkih zrakoplova poletjelo iz američkih baza u Italiji "kako bi podržali Epic Fury", naziv koji je Washington dao ratu koji je zajedno s Izraelom pokrenuo protiv Irana.

Izjave su izazvale politički spor u Italiji, gdje je vlada premijerke Giorgie Meloni više puta rekla da nije odobrila korištenje talijanskog teritorija za izravnu vojnu akciju protiv Irana.

Ministar obrane Guido Crosetto rekao je da je Italija djelovala u potpunosti u skladu sa svojim ustavom, međunarodnim ugovorima i sporazumima koji reguliraju savezničke baze na njezinom tlu.

"Kao što je već pojašnjeno u parlamentu, vlada je odobrila isključivo tehničke i logističke, ne-kinetičke aktivnosti“, rekao je ministar, dodajući da je Italija odbila zahtjeve koji su izlazili izvan tih granica.

Odnosi između Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa već su napeti nakon javne svađe prošlog tjedna zbog talijanskog odbijanja da podrži američku vojnu kampanju protiv Irana i Trumpovih osobnih napada na talijansku čelnicu.

Crosetto je izrazio iznenađenje što je Rutte, koji "nema nikakve veze s operacijom Epic Fury“, dao izjavu koja je prenijela "potpuno obmanjujuću poruku“ miješajući odobrene letove podrške s operacijama povezanim s borbenim aktivnostima.

Kao odgovor na zahtjev za komentar, dužnosnik NATO-a rekao je da je Rutte samo "istakao kako saveznici, uključujući Italiju, provode svoje postojeće bilateralne sporazume u kontekstu stacioniranja i preleta“.

Čelnici oporbe u Italiji iskoristili su Rutteove komentare, tražeći nova objašnjenja od vlade.

Vođa Pokreta pet zvijezda i bivši premijer Giuseppe Conte rekao je da Meloni treba razjasniti stvar u parlamentu, dok je Nicola Fratoianni iz Saveza zelenih i ljevice rekao da je vlada ili obmanula zakonodavce ili je Rutte "pretrpio toplinski udar".